Увеличил число бюджетных мест в вузах на 11 тыс. Мишустин. Приоритет регионам

Прежде всего новые места появятся в региональных учебных заведениях, находящихся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

Президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Для этого он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в первую очередь региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.

«Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», — говорится в сообщении.