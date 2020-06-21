Увеличил число бюджетных мест в вузах на 11 тыс. Мишустин. Приоритет регионам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
Президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию поручил сохранить доступность бесплатного высшего образования. Для этого он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в первую очередь региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.
«Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», — говорится в сообщении.
Медведев и Путин сокращали количество бюджетных мест и планировали дальнейшее их сокращение, а теперь Мишустин с Путиным их увеличивают.
Путин переобулся? Или свой доклад не успел прочитать?
"Сокращение бюджетных мест в вузах к 2024 году на 17%
В докладе Правительства РФ Федеральному собранию "О политике в сфере образования" (2019 г.) прогнозируется снижение количества бюджетных мест в вузах страны к 2024 году в среднем на 17%.
Из представленного доклада следует, что последний показатель количества бюджетных мест в вузах в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс., а к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м."