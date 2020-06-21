Взрыв разрушил 9-этажку в Киеве. Погибли два человека

Полиция рассматривает все версии, в том числе взрыв бытового газа и неизвестного устройства. Обрушились перекрытия 4, 5, 6 и 7 этажей.

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа. Погибли двое

Взрыв газа произошел в воскресенье в жилом доме на востоке Киева, ударной волной повреждены квартиры сразу на четырех этажах. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей», — говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

Сотрудники экстренных служб при разборе поврежденных конструкций в жилом доме обнаружили тело погибшего от взрыва газа. «По состоянию на 11:00 найден один погибший. Эвакуирован 21 человек, деблокированы трое», — говорится в сообщении.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили тело второго погибшего. «На данный момент у нас информация, что два человека погибли», — заявил он.

В работах по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют 410 сотрудников экстренных служб и 60 единиц техники. По предварительным данным спасателей, в десятиэтажном доме в Киеве около 10:00 в воскресенье произошел взрыв газовоздушной смеси, от чего обрушились перекрытия четырех этажей и часть внешней стены. Наиболее серьезные повреждения получили квартиры на шестом и седьмом этажах.

По данным телеканала «112 Украина», полиция рассматривает все версии, в том числе взрыв бытового газа и взрыв неизвестного устройства.