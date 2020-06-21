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Ингалятор от COVID-19 изобрели ученые. Гаджет считают идеальным для самолечения

17:32 21.06.2020 Фото: рixabay.com
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В настоящее время ученые продолжают испытания препарата. В качестве эксперимента его выдают пациентам в течение трех суток после появления первых симптомов коронавирусной инфекции.

Ингалятор от COVID 19 изобрели ученые. Гаджет считают идеальным для самолечения
Ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса создали в Великобритании
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ингалятор от COVID 19 изобрели ученые. Гаджет считают идеальным для самолечения

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Препарат для терапии на ранней стадии коронавирусной инфекции был создан в Британии. Авторами устройства стали ученые из английского Университета Саугемптона.

Препарат выполнен в виде ингалятора и предназначен для самостоятельного использования. Создатели устройства пояснили, что вовремя начатое лечение позволит избежать серьезных осложнений и даже смертельного исхода.

В качестве препарата для ингаляции был использован экспериментальный препарат. С помощью устройства он попадает в легкие человека, позволяя его иммунитету лучше противостоять инфекции. Лекарство, используемое в ингаляторе, называется SNG-001. Он состоит из мельчайших частиц, которые проникают глубокого в легкие.

В настоящее время ученые продолжают испытания препарата. В качестве эксперимента его выдают пациентам в течение трех суток после появления первых симптомов коронавирусной инфекции, передает dailymail.co.uk.

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