Ингалятор от COVID-19 изобрели ученые. Гаджет считают идеальным для самолечения

В настоящее время ученые продолжают испытания препарата. В качестве эксперимента его выдают пациентам в течение трех суток после появления первых симптомов коронавирусной инфекции.

Ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса создали в Великобритании

Препарат для терапии на ранней стадии коронавирусной инфекции был создан в Британии. Авторами устройства стали ученые из английского Университета Саугемптона.

Препарат выполнен в виде ингалятора и предназначен для самостоятельного использования. Создатели устройства пояснили, что вовремя начатое лечение позволит избежать серьезных осложнений и даже смертельного исхода.

В качестве препарата для ингаляции был использован экспериментальный препарат. С помощью устройства он попадает в легкие человека, позволяя его иммунитету лучше противостоять инфекции. Лекарство, используемое в ингаляторе, называется SNG-001. Он состоит из мельчайших частиц, которые проникают глубокого в легкие.

В настоящее время ученые продолжают испытания препарата. В качестве эксперимента его выдают пациентам в течение трех суток после появления первых симптомов коронавирусной инфекции, передает dailymail.co.uk.