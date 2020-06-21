Путин о богатстве чиновников: «Неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние»

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1».
Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.
«Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул Путин.
Вот посмотрите, мы и так уже идем вам навстречу, засекретив ваши доходы от посторонних глаз: "Законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), который разрешает засекретить персональные данные лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО).
В числе персональных данных: банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не указывается, кто именно подразумевается под ними."
Вот только ваши законодатели так скромненько вдруг решили не запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей.