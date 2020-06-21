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Путин о богатстве чиновников: «Неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние»

17:57 21.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент. Но и аскетизм, по его мнению, не является примером для подражания.

Путин о богатстве чиновников: Неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние
Президент высказался о благосостоянии чиновников

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.

«Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул Путин.

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От редакции

Откуда у чиновников несметные богатства?

Аноним, 21 июня 2020 18:24
И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, которое они заработали непосильным самоотверженным трудом.
Вот посмотрите, мы и так уже идем вам навстречу, засекретив ваши доходы от посторонних глаз: "Законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), который разрешает засекретить персональные данные лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО).
В числе персональных данных: банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не указывается, кто именно подразумевается под ними."
Covid-19, 21 июня 2020 19:15
Не сотни тысяч, а миллионы живут очень скромно. И ваши последние "антиковидные" меры придали скромности еще большему числу людей.
Вот только ваши законодатели так скромненько вдруг решили не запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей.

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