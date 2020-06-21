Путин о богатстве чиновников: «Неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние»

Когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент. Но и аскетизм, по его мнению, не является примером для подражания.

Президент высказался о благосостоянии чиновников

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.

«Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул Путин.