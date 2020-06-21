Скончались от COVID-19 в России 8111 человек на 21 июня. 109 из них — за последние сутки

Пятый день подряд, с 17 июня, когда в стране выявили 7843 инфицированных, суточный прирост по новым случаям заражения не превышает 8 тыс. человек. В Новосибирской области и Бердске растет число больных.

В России за сутки выявили 7,7 тыс. зараженных коронавирусом

За последние 24 часа в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 7728 человек, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии в стране выявлено 584 680 случаев заражения.

Пятый день подряд, с 17 июня, когда в России выявили 7843 инфицированных, суточный прирост по числу новых случаев заражения не превышает 8 тыс. человек.

В Москве за сутки зафиксировали 968 случаев заражения. По данным штаба, это самый низкий показатель с 9 апреля, когда инфекцию подтвердили у 857 человек. Общее число заболевших в столице составило 213 946. На втором после столицы месте по числу новых случаев COVID-19 идет Подмосковье, где заболевание подтвердили у 549 человек. Всего в регионе выявили 53 869 инфицированных.

Более 200 заболевших было выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе (294), Санкт-Петербурге (229), Нижегородской области (227) и Свердловской области (207).

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции умерли 109 человек. Число летальных исходов составило 8111. Полностью выздоровели 339 711 пациентов, из них 5119 — за последние сутки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области число заболевших коронавирусом продолжает расти — прирост за сутки на 21 и июня 109 человек, всего зараженных более 5 тыс. Умерло от COVID-19 в регионе всего 70 пациентов. Скончались за последние сутки еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года.

В Бердске 101 пациенту поставили диагноз «коронавирусная инфекция» — плюс 2 за последние 24 часа.