Путин снова готов баллотироваться на пост президента. Если россияне проголосуют за поправки в Конституцию

Путин: голосование по поправкам в Конституцию переносится на 1 июля

Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия соответствующих поправок к Конституции вновь будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он.

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», — сказал он.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил президент.

Российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения, заявил Владимир Путин.

«Мне не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему, о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так к внешним шокам», — сказал президент в эфире «России 1».

Глава государства также напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене,

«Безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности. Инфляция в 1990-е — начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг — 124-145 миллиардов», — отметил Путин.

По его мнению, теперь изменилась не просто ситуация, но и сама страна «практически стала другой».

Ранее Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют и поддерживают позицию о необходимости поправок к Конституции России. Он призвал российских граждан принять активное участие в голосовании по поправкам к Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Это будет выходной день. Вместе с тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прийти на избирательные участи можно досрочно — с 25 июня.