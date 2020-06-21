Погибли от обезвоживания 38 щенков французского бульдога при перелете из Киева в Торонто

Кинологи из Канады назвала произошедшее шоу ужасов. Всего на борту самолета находилось 500 животных, в том числе котята. Многие даже стоять не могли самостоятельно.

Щенки и котята летели через океан

Щенки французского бульдога погибли во время перелета из Киева в Торонто, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

СМИ сообщили о гибели 38 щенков, всего в салоне самолета находилось 500 животных. Ветеринары диагностировали у большинства из них сильное обезвоживание. Некоторые котята и щенята даже не могли самостоятельно встать на лапы.

Кинолог из Канады Эбби Лоренцен была потрясена увиденным, охарактеризовав инцидент как «шоу ужасов». Женщина, прибывшая в аэропорт за котом, увидела, как тела мертвых животных складывают в пакеты. Одно из канадских агентств взялось за расследование трагического инцидента, передает НН.