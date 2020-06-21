В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:
Потерялась собачка Лора. Пожалуйста, очень просим, если увидите — придержите, собачка маленькая и пожилая. Район Агролеса, но может оказаться в другом районе города. За вознаграждение. Тел 8-913 -771-33-86 звонить в любое время
Фото: Потерялась собачка Лора. Маленькая и пожилая. Вознаграждение
19:45 21.06.2020
Тел 8-913 -771-33-86 звонить в любое время.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:
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Лору видели?
Фото: Потерялась собачка Лора. Маленькая и пожилая. Вознаграждение
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