Фото: Потерялась собачка Лора. Маленькая и пожилая. Вознаграждение

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:

Потерялась собачка Лора. Пожалуйста, очень просим, если увидите — придержите, собачка маленькая и пожилая. Район Агролеса, но может оказаться в другом районе города. За вознаграждение. Тел 8-913 -771-33-86 звонить в любое время