22.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

9-летние похитители «кириешек» задержаны гвардейцами в магазине Новосибирска

09:15 22.06.2020 Фото: Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
0

Работники нажали кнопку тревожной сигнализации и продолжили наблюдать за детьми. Те, ничего не подозревая, прятали по карманам пакетики с хлебными сухариками, а потом пошли на выход.

9 летние похитители кириешек задержаны гвардейцами в магазине Новосибирска

В магазине, находящемся под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, за попытку совершения кражи сухариков «Кириешки» были задержаны два девятилетних мальчика.

Инцидент произошел 18 июня около 17:00 в продуктовом магазине на ул. Спортивная в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудники учреждения обратили внимание на двух мальчишек, которые подозрительно долго стояли около витрины с закусками к пиву. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации и продолжили наблюдать за детьми. Те, ничего не подозревая, прятали по карманам пакетики с хлебными сухариками, а, справившись, наконец, с этой задачей, пошли на выход. При этом ребятишки заметно нервничали, часто озирались по сторонам, чем и выдавали свои противоправные действия.

Прибывшие на вызов гвардейцы попросили ребят показать содержимое карманов. В руках неопытных воришек предсказуемо оказались упаковки кириешек.

Ввиду незначительной суммы похищенного и малолетнего возраста детей, в магазине решили полицию не вызывать. Охранники позвонили родителям мальчиков и, когда те приехали, передали им задержанных.

Источник: АБ Гвардия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как надо наказать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Собирает подписи против новых персонажей "Ну, погоди!" 6 -летняя девочка из Перьми
11:23 22-06-2020
Собирает подписи против новых персонажей
Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале
11:23 22-06-2020
Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале
БердскКадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
11:16 22-06-2020
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
БердскОтключили горячую воду в трех корпусах поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска до 26 июня
11:09 22-06-2020
Отключили горячую воду в трех корпусах поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска до 26 июня
Как заметить и победить профессиональное выгорание
11:02 22-06-2020
Как заметить и победить профессиональное выгорание
Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
11:00 22-06-2020
Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
Бердск6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская 1
10:45 22-06-2020
6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:45 22-06-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
10:31 22-06-2020
COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
БердскТри человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня 1
10:17 22-06-2020
Три человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня