Как заметить и победить профессиональное выгорание

С профессиональным выгоранием сталкиваются миллионы людей по всему миру, но оно все еще не считается полноценным заболеванием по классификации ВОЗ.

Выгорание не признается полноценным заболеванием, у него есть четкие симптомы

Профессиональное выгорание — это синдром, со своей симптоматикой и способами лечения. Об этом рассказал психотерапевт Равиль Назыров.

Профессиональное выгорание — страшное явление, с которым люди начали сталкиваться уже довольно давно, но в сегодняшних условиях оно обрело, к сожалению, особенную актуальность. Психотерапевт Равиль Назыров рассказал, что такое профессиональное выгорание, как определить его на ранних стадиях и как с ним можно бороться. В первую очередь психотерапевт отметил, что, несмотря на всю свою серьезность, по классификации ВОЗ полноценным заболеванием профессиональное выгорание все-таки назвать нельзя.

Если взять классификацию ВОЗ, синдром выгорания рассматривается как физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, которое характеризуется нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, употреблением алкоголя, других психоактивных веществ с целью получения временного облегчения, что имеет тенденцию к развитию физиологической зависимости и нарушению поведения, — рассказал Назыров.

Другими словами, ВОЗ действительно отмечает синдром выгорания, но все-таки это рассматривается как комплекс физически-эмоционально-мотивационного истощения. Что в свою очередь уже вызывает другие серьезные заболевания и зависимости. А потому, даже не являясь само по себе заболеванием, профессиональное выгорание лечится и даже имеет свою симптоматику. Назыров, в частности, отметил модель Маслача и Джексона — одну из самых распространенных на данный момент теорий, изучающих эмоциональное выгорание, по которой выделяется три основных симптома.

Эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция профессиональных достижений. Под «эмоциональным истощением» понимается эмоциональная опустошенность и усталость, связанная с работой. Профессиональная деперсонализация — это исключение персонального отношения к работе, циничное отношение к работе и к объектам своего труда. И третий аспект, индукция профессиональных достижений — это возникновение у сотрудников чувства некомпетентности, осознание собственной неуспешности, — поделился психотерапевт.

Таким образом, эмоциональная усталость, связанная с работой, а также пропажа чувств, эмоций и обесценивание собственных достижений — главные признаки профессионального выгорания, которые можно выявить на самых ранних стадиях. В качестве одних из самых ярких примеров профессиональной деперсонализации Назыров отметил тех врачей, которые не испытывают сочувствия к своим пациентам, и чиновников, которые отказываются помогать людям, не чувствуя персональной ответственности за свои действия.

Пропажа надежды и веры в профессиональное счастье в свою очередь — яркие примеры редукции профессиональных достижений, тревожные звоночки, которые могут (если уже не) привести к полноценному профессиональному выгоранию и другим более серьезным заболеваниям. К счастью, все это, если верно диагностировать, можно успешно вылечить. Назыров привел в пример диссертацию психотерапевта Валерия Сазонова, выполненную под его руководством, в которой как раз приводятся методы борьбы с профессиональным выгоранием на примере группы врачей-онкологов. Причем борьбы не просто успешной, но и на самых разных стадиях развития симптоматики.

Люди разделяются на три группы. Те, у кого отсутствуют даже признаки выгорания. Для них можно ограничиться, во-первых, информированием о том, что это может быть, второе — наставничество. Очень важно, чтоб молодой специалист, когда приходит в клинику, столкнулся с опытным человеком, который умеет это делать. Вторая группа: у людей имеются факторы риска, признаки выгорания отсутствуют, но риски есть. Тут обязательное информирование, обязательное обучение навыкам саморегуляции, наставничество, нормализация режима труда и отдыха, это очень важная вещь. И тренинг коммуникативной уверенности в себе, чтобы человек мог проще общаться со своими потенциальными клиентами, — подчеркнул Назыров.

Общение, по словам психотерапевта — это вообще один из самых принципиально важных элементов борьбы с выгоранием. В частности, можно устраивать групповые тренинги, во время которых врачи (или любые другие специалисты, ежедневно сталкивающиеся с эмоциональными переживаниями) обсуждают с друг другом свои самые сложные случаи. Таким образом, выговариваясь и вынося все эти трудности на проработку, они деактулизируют их.

И если мы находим, что у специалистов уже существуют признаки выгорания, то тогда это обязательное обучение навыкам саморегуляции и взаимодействия с пациентами. И обязательная психотерапевтическая поддержка, которая помогает все-таки разобраться с этими проблемами, — рассказал эксперт.

Вышеперечисленные методы борьбы с выгоранием на трех разных этапах разобраны на онкологах, но на самом деле применимы практически к любым профессиям, в которых человек может столкнуться с профессиональным выгоранием. А потому общий универсальный совет, который можно вынести из всего этого — столкнувшись с эмоциональным выгоранием на работы, следует выйти из рабочего пространства, собраться в психологической группе и вместе, по кругу, обсудить все эти проблемы.

Для того чтобы справиться с профессиональным выгоранием, даже на самых ранних стадиях, необходима полноценная система профилактических мер, а не какой-то один универсальный прием. Однако, если вам удалось верно классифицировать симптоматику (желательно после консультации с психотерапевтом) и использовать после этого правильные методы борьбы — вам наверняка удастся справиться с этим синдромом и вернуться к обычной жизни, даже после, казалось бы, самых тяжелых эмоциональных, психологических и физических выгораний, вызванных вашей работой.

Источник: inforeactor