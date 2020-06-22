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10-летка облила лаком сандалики 6-летки: мамы девочек подрались — у одной порвано ухо, другая разбила голову на детской площадке в Бердске

21:26 22.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мать старшей девочки с оторванным ухом написала заявление в полицию. Вторая сторона тоже считает себя пострадавшей, считая, что 10-летний ребенок терроризирует малышей. Кровавая разборка случилась в День России.

10 летка облила лаком сандалики 6 летки: мамы девочек подрались у одной порвано ухо, другая разбила голову на детской площадке в Бердске
Драка взрослых произошла на детской площадке на глазах гуляющих малышей у дома №11/1 на ул. 2-й Заводской

В понедельник 22 июня пострадавшая в драке с родственниками соседской девочки Оксана снова пойдет к врачу. Чтобы снять швы с уха, которое, по ее словам, буквально пришили.

Шокирующая драма развязалась 12 июня на детской площадке по ул. 2-й Заводской в Бердске. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Оксана, бабушка и мама 6-летней девочки, живущей по соседству, жестоко ее избили: пинали ногами по лицу и оторвали ухо.
— Мне наложили три шва, в понедельник будут снимать, — со слезами и через неделю после жуткого инцидента вспоминает Оксана.

Сейчас она, говорит, чувствует себя гораздо лучше. Но участкового полиции так и не дождалась, хотя сразу после драки написала заявление. И ее обидчики, по словам Оксаны, тоже обратились в полицию:
— Заявили, что я якобы набросилась на мать и сделала ей сотрясение и порвала цепочку золотую. Теперь они меня обвиняют, делают крайней.

Дети играли на площадке. 10-летняя дочь Оксаны Катя пролила лак для ногтей на сандалики 6-летней Ире, которая нажаловалась бабушке. Та позвонила своей дочери. И уже вдвоем устроили кровавую разборку Оксане прямо во дворе на глазах жителей двух 9-этажек, частного сектора в поселке Боровом и гулявших на детской площадке детей.

Историю с пролитым лаком Оксана не отрицает, говорит, что так ее дочь заступалась за маленькую девочку, которую обижала Ира.
— Я своему ребенку объясняю, что маленьких обижать нельзя, вот она со злости, чтобы не ударить, вылила лак на сандалии. Это привело ее родственников в ярость. У меня есть запись с камеры видеонаблюдения с подъезда, как они меня повалили, пинали. Кидались как звери. Бабушка предъявила мне в вину эти сандалии, нецензурно выражалась, чуть глаза мне не выцарапала. Мужчина на лавочке сделал ей замечание, так она и на него матами. Потом приехала ее дочь на такси и вдвоем они меня запинали. Пришлось вызывать «скорую» — ухо-то оторвали. На детской площадке в это время дети гуляли, — рассказала жуткие подробности Оксана, не исключив, что бабушка, которой примерно 50 лет, могла быть в нетрезвом состоянии.

По ее словам, Катя получила серьезную психологическую травму, увидев, как избивают ее маму. При том, что и с Ирой, и с ее семьей Оксана давно знакома — живут много лет, можно сказать, в одном дворе.
— Заступаться некому было — два алкаша на лавочке сидели. Только в окна вся 9-этажка наблюдала. Никто не вышел потому, наверное, что все боятся эту семейку. Я не берусь делать прогнозы — чем это все закончится. У людей есть деньги, и для них все решаемо… Наверное, мне все бросать нужно и уезжать… В прошлом году от них одна женщина пострадала, сейчас я. Завтра они еще кого-нибудь прибьют, — снова расплакалась Оксана.

Свою версию высказала противоположная сторона. В «Курьер. Среда. Бердск» обратился дядя Иры. По оценке Виталия, Катя терроризирует не только его племянницу, но и всю местную детвору. А в потасовке его сестра получила черепно-мозговую травму, ударившись головой о бордюр после удара Оксаны.

— Пишут, что из-за детских сандаликов произошли эти ужасные события — ухо оторвали, избили ногами. Истории этой предшествовало то, что на протяжении 8 месяцев мы ходили к Оксане домой и на работу и разговаривали о том, что ее дочь терроризирует не только нашу Иришу, но и других детей. Катя самая старшая из них и подговаривает свою подружку, чтобы она обижала малышей. Оксана постоянно извинялась, объясняла, дескать, сама не знает, что делать с дочерью, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» брат Ириной мамы.

По его словам, 11 июня Катя специально облила с ног до головы лаком для ногтей Иру настолько, что волосы ребенка пришлось отмывать ацетоном. В тот день Оксана не открыла дверь возмущенным родственникам Иры. На следующий день бабушка встретила маму Кати и потребовала возместить стоимость испорченных лаком туфель.

— Но она послала мою тетю на три буквы. Мы собирались 12 июня отмечать День России у тети. Сестра подъехала с дачи на такси. Началось все с разговора. И Оксана первая схватила мою сестру за волосы. Та начала отбиваться и нанесла ей вред — поцарапала лицо. Мужик подскочил и толкнул мою сестру так, что она упала затылком на бордюр. На следующий день ей поставили (диагноз — прим. ред.) закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. И сейчас она лечится дома. Не стала госпитализироваться, чтобы в полицию это не пошло. Была куча мала. Мы их разнимали. Но никто не валялся на земле, никого ногами не пинали. И на видео этого нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий.

Но после того, как скандал вышел в публичную плоскость, родные Иры намереваются подавать заявление в полицию. Хотя, по ее словам, первоначально сестра готова была оплатить лечение Оксаны.

Виталий сожалеет, что сразу не пожаловались в органы опеки, когда «заметили девиантное поведение девочки».

Имена детей изменены.

Продолжение истории — в ближайшее время.

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От редакции

Все виноваты?

Аноним, 21 июня 2020 15:49
НВР:
Человейники - разделяй и властвуй.
Аноним, 21 июня 2020 16:17
откуда у девочки 10 лет лак для ногтей на улице.А если бы это был не лак.Я так понимаю,что одна и другая семья социально опасные.Поэтому и никто не вышел помочь
Аноним, 21 июня 2020 16:35
Вот-вот, еще надо денег отжать за сандалики и моральный ущерб. Как за разбитый бампер и треснувшее зеркало со сбитого во дворе велосипедиста присудили выплатить 100.000 одной бизнес-мадам))
Аноним, 21 июня 2020 16:36
То ухо оторвали, то порвали, разница большая. 3-мя швами оторванное не пришьешь, там серьезнейшая операция.
Аноним, 21 июня 2020 18:46
До поправок в конституцию можно
Последний барак на фергане, 21 июня 2020 20:04
За сандали и двор - стреляю в упор!
Аноним, 21 июня 2020 21:45
Это новая- старая Фергана, там свои нравы...
Аноним, 22 июня 2020 01:19
Люди совсем озверели уже. Не дай Бог столкнуться с детьми таких мамаш в саду или школе.
Аноним, 22 июня 2020 08:20
У людей есть деньги, и для них все решаемо…
Смешно. Олигархи проживают в боровом за сандали ухо порвали
Вера, 22 июня 2020 12:40
Да, они торгуют спиртом, уже более 10 лет. И полиция их покрывает.
Повеселили, 22 июня 2020 09:47
Вот это новость городского масштаба, достойная освещения в прессе! Конечно, больше в Бердске ничего не происходит, и других проблем, кроме драки двух теток, нет! Ага!
Аноним, 22 июня 2020 11:27
Ну да мелочь какая, недостойная освещения, подумаешь за испорченные сандалии человека покалечили. Вот если бы расстреляли бы, можно было бы и поговорить. Так наверно соседи и отнеслись к этому равнодушно и не один не вступился. Камеры-то зафиксировали как они ее на земле пинали. Люди изверги. А теперь выставляют себя потерпевшими.
Вера, 22 июня 2020 12:41
А драки ли??? Может избиение?
Окс, 22 июня 2020 16:02
Моё мнение!!! За испорченные сандалии уши не рвут, это вообще получается не люди, а звери какие-то, звери и то себя так не ведут!!!
Олеся, 22 июня 2020 18:23
стоп! Значит волосы смогли отмыть в ацетоне а сандалии не смогли?...бред какой то. Взяли бы жидкость для снятия лака и протерли сандалии...

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