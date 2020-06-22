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Похороны

Похороны Эконом в ритуальной службе «Обелиск» 10 500 рублей

09:11 22.06.2020 Фото: Похоронный дом "Обелиск"
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Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. 

Похороны Эконом в ритуальной службе «Обелиск» 10 500 рублей
Формирование могилы,установка креста/ пирамидки, оформление могилы

Похороны ЭКОНОМ! 10 500

1 Бригада (вынос тела,предание тела земле)

2 Катафалк Газель/Соболь Доставка умершего с места нахождения до Погоста,без заездов, Дополнительные заезды согласовываем отдельно.

3 Гроб сосновый шелк/ бархат, х/б

4 Пирамидка металлическая полимерная/ крест сосновый н/лак стандарт ( морилка цвет орех)

5 Табличка с Ф.И.О д.р.- д.с. на Пирамидку-Крест. Металлогравировка / металлопластик

6 Подготовка тела/Санитарная обработка;  Омовение,одевание,бальзамирование считается отдельно! В зависимости от состояния тела!

7 Формирование могилы,установка креста/ пирамидки, оформление могилы (цветы, венки, корзины и.т. д)

8 Могила оплачивается отдельно в зависимости от места захоронения! Город,область, другой регион! Рытьё могил по мере надобности осуществляем по согласованию с Родственниками умершего!

Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. Оформление документов нашими агентами, полное сопровождение похорон.

Минимальное захоронение от 7.700.

КРУГЛОСУТОЧНО. 8-913-771-59-73, 8(383-41) 2-04-01

Источник: Раздел Похоронного дома «Обелиск» на сайте Весь Бердск

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