Опасные для здоровья комнатные растения

Комнатные растения дарят красоту в доме и исполняют ряд положительных функций. Эксперты все же советуют присматриваться к комнатному цветку, ведь он может навредить здоровью хозяевам дома и животным.

У цикламена ядовиты и листья и клубни

Плющ

Данное растение ещё с давних времён привлекает внимание многих любителей комнатных растений. Привлекает внимание своими листьями и ягодами. Оказывается, командный цветок — ядовитый. Из-за него могут пострадать дети, люди. Листья ядовитые, содержат токсические вещества, вызывают галлюцинации.

Цикламен

Данное растение имеет крупные декоративные цветы, плотные темно-зеленые листья. Ядовитыми будут листья и сами клубни. Растение часто используют в народной медицине, но с большой осторожностью придерживаются определённой дозы.

Азалия

Данное растение очень распространённое, привлекает внимание своим нежным и красочным цветением, отличается от остальных своей декоративностью. В листьях комнатного цветка содержится вещество под названием – гликозид. Оно является опасным для здоровья человека. Во время попадания в организм, вызывает отравление. Не советуют растение ставить в спальне.

Адениум

Эффектное растение, которое верх украшают листья и яркие, привлекательные цветы. Мало кто может пройти мимо данного цветка. Является самым ядовитым, яд его использовали африканские племена для того, чтобы убить во время охоты животных.

Вредным для здоровья является сок данного растения, которое может вызвать галлюцинации, раздражительность. Не советуют ставить в доме, если есть люди, которые страдают астмой.

Комнатные цветы, которые не советуют держать в доме

Олеандр

Одним из главных достоинств данного растения являются потрясающее красивое и обильное цветение. Но не советуют увлекаться цветами, они могут вызвать головную боль, сильную раздражительность, мигрень. Если есть листья цветка, может быть сильнейшее отравление.

Пахиподиум Ламера

Данная пальма привлекает внимание многих людей которая украшает подоконники и уголки комнат. Привлекает внимание своей неприхотливостью, красивым и необычным видом. Можно встретить в офисах, в домах и квартирах. Опасным является сок данного цветка. Может нанести вред не только человеку, но и животным. Оставляет сильные раны в виде ожогов на руках, ногах и в желудке.

Фикус

Растёт в доме практически у каждого любителя комнатных растений. Сок опасный для человека, так как может вызвать сильные ожоги и раздражения.

Гортензия

Обладает яркими и красивыми цветами. Но именно в цветках данного растения содержится вредное для здоровья вещество вызывающие спазмы в желудке. При больших дозах может наступить смерть.

Диффенбахия

Вечнозеленый кустарник, который привлекает внимание своими необычными листьями. Именно в них содержится яд. Любая его доза может быть смертельной.

Монстера

Листья привлекают внимание. Но оказывается, в них содержится вредное для человеческой жизни вещество. Может привести к потере зрения, к отравлению.

Гиппеаструм

Растение красивое, интересное, привлекает внимание своим цветением. Луковицы, также как и стебель попадая в еду может вызвать галлюцинации, сильную головную боль. В больших количествам наступает смерть.

Спатифиллум

Часто данное растение можно встретить на подоконниках в жилых домах, в офисах. Привлекает внимание своим необычным цветением. Сок данного цветка во время попадания на кожу, вызывает зуд, раздражение. Могут появиться язвы, которые долго не заживают.

Пуансеттия

Растение опасно для человеческого здоровья. Выделяет токсический сок.

Алоэ

Несмотря на пользу данного растения, может принести вред организму. С большой осторожностью советуют выбирать растение. Если оно полосатое, не советуют покупать, так как в нём содержится яд, который вредит человеческому здоровью.

Лилия

Часто растёт на подоконниках у многих людей. Оказывается, сок данного растения может вызвать отравление, сильную головную боль, тошноту.

Молочай

Пользуется большой популярностью. Благодаря своим цветам, его можно увидеть в каждом доме. Особую опасность могут принести клубни данного цветка. В больших дозах вызывают боль в области желудка. С увеличением дозы может наступить смерть.

Источник: rsute