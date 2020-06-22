Снимками солнечного затмения поделились в соцсетях россияне

Необычное затмение выпало на день летнего солнцестояния. Такое совпадение в 21 веке произойдет еще раз только в 2039 году.

Затмение стало самым примечательным событием 21 июня

У жителей России появилась возможность наблюдать редкое астрономическое явление. Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.

Как сообщили в Московском планетарии, это необычное затмение выпало на день летнего солнцестояния. Такое совпадение в 21 веке произойдет еще раз только в 2039 году.

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. Ее можно наблюдать на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза — 0,41. Ее могут увидеть жители южной части Дагестана. Также планетарий сообщил об онлайн-трансляции кольцеобразного затмения Солнца.

Источник — Российская газета.