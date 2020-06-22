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Лета не будет: похолодание придёт в Новосибирскую область в июле. И в Бердск тоже

09:45 22.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, в этом году в июле осадков выпадет меньше, но жары ждать не стоит — процессы перестроились и на Сибирь надвигается холодный воздух с Урала.

Лета не будет: похолодание придёт в Новосибирскую область в июле. И в Бердск тоже
Похолодание пришло в Бердск

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в июле. Период аномальной жары, отмечают они, прошёл весной. Температура воздуха доходила до отметки в 36 градусов. Июнь выдался солнечным, холодным и дождливым.

По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, в этом году в июле осадков выпадет меньше, но жары ждать не стоит — процессы перестроились и на Сибирь надвигается холодный воздух с Урала.

По словам специалиста, лето в Новосибирске будет спокойным. Аномальная жара, скорее всего, прошла весной.

Источник — Вести Новосибирск.

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Аноним, 22 июня 2020 10:30
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