Лета не будет: похолодание придёт в Новосибирскую область в июле. И в Бердск тоже

По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, в этом году в июле осадков выпадет меньше, но жары ждать не стоит — процессы перестроились и на Сибирь надвигается холодный воздух с Урала.

Похолодание пришло в Бердск

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в июле. Период аномальной жары, отмечают они, прошёл весной. Температура воздуха доходила до отметки в 36 градусов. Июнь выдался солнечным, холодным и дождливым.

По словам руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, в этом году в июле осадков выпадет меньше, но жары ждать не стоит — процессы перестроились и на Сибирь надвигается холодный воздух с Урала.

По словам специалиста, лето в Новосибирске будет спокойным. Аномальная жара, скорее всего, прошла весной.

Источник — Вести Новосибирск.