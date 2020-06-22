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Собирает подписи против новых персонажей «Ну, погоди!» 6 -летняя девочка из Перьми

11:23 22.06.2020 Фото: souzmult.ru
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В приключения Зайца и Волка создатели решили добавить трех новых персонажей: барсука Тима, ёжика Шу и косулю Улю. При этом и сам образ хищника претерпел изменения – его сделали более современным и похожим на «хипстера».

Собирает подписи против новых персонажей Ну, погоди! 6 летняя девочка из Перьми
Шестилетняя Даша Кучумова написала письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отказаться от добавления новых персонажей

Шестилетняя жительница Перми собирает подписи против нового образа волка в «Ну, погоди!», сообщает Telegram-канал Mash.

Необычная акция прошла на одной из центральных улиц города. Шестилетняя Даша Кучумова написала письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отказаться от добавления новых персонажей и изменения внешности героев советского мультфильма.

«Написала письмо самому главному по мультикам, как Деду Морозу, чтобы в мультик про волка и зайца никого не добавили, а то будет не тот мультик», – сказала Даша.

Девочка вышла на улицу в костюме зайца, для того чтобы опросить местных жителей, как они относятся к редизайну старого советского персонажа. Под «петицией» уже подписалось как минимум несколько других детей.

Как ранее сообщил amic.ru, 19 июня стало известно о новых героях продолжения легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!». В приключения Зайца и Волка создатели решили добавить трех новых персонажей: барсука Тима, ёжика Шу и косулю Улю. При этом и сам образ хищника претерпел изменения – его сделали более современным и похожим на «хипстера».

Источник: amic

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