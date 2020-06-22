Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале

Вы не должны никому говорить о своих планах на будущее. То, что вы произносите вслух в этот день, может не сбыться. В этот замечательный летний день лучше держать при себе свои мысли.

Если у вас проблемы с рукой, например, вы ее порезали, нельзя собирать траву 22 июня

Почти все приметы и запреты на двадцать второе июня говорят, что нельзя проводить манипуляции с травой. Эти запреты связаны с древним поверьем, которое гласит, что травы, которые люди собирают двадцать второго июня, обладают магической силой. Если у вас проблемы с рукой, например, вы ее порезали, нельзя собирать траву. Если кровь попадет на траву, то она потеряет свои магические и целебные свойства.

22 июня – что нельзя и что можно делать в Кириллин день

Запрещается говорить кому-либо о том, что вы идете собирать траву, также нельзя ни с кем говорить. Все, что вы собрали — может не принести ничего полезного, если вы расскажете об этом другим людям.

Не занимайтесь сбором трав в грязной одежде, трава может обидеться на вас за то, что вы относитесь к ней без уважения. В этот день перед тем, как идти за травами, необходимо умыться, а после этого использовать чистую одежду.

Согласно приметам, в этот день запрещается выяснять отношения. Говорят, что солнце, которое в этот день греет сильнее, может уничтожить весь урожай. Солнце услышит все ссоры и конфликты, и попросту не сможет сдержать свои эмоции.

В этот день запрещается убивать комаров после обеда, говорят, что от этого их будет еще больше. Двадцать второго июня можно убивать комаров и мошек только до полудня, так они точно больше не появятся.

Нельзя выбрасывать в этот день старые травы, не думайте, что у них истек срок хранения. Эти травы можно утилизировать другим способом — вы можете собрать их в мешочек и закопать под молодым деревом. В древней России люди верили, что если провести подобный ритуал, то новая трава будет помогать во время заболеваний.

Двадцать второго июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале. Говорят, что его может сильно напугать нечисть. Ребенок будет без остановки плакать и не сможет спать в ночное время.

Вы не должны никому говорить о своих планах на будущее. То, что вы произносите вслух в этот день, может не сбыться. В этот замечательный летний день лучше держать при себе свои мысли.

Нельзя разжигать костры неподалеку от дома: огненные духи могут повеселиться и разнести пламя по ветру, а это грозит серьезным пожаром. Отметим, что именно по этой причине следует отказаться от шашлыков на даче и любимых посиделок у костра.

Источник: Пронедра