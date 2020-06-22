Допросили по делу о беспорядках издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в Москве

Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Верзилов задержан в Москве

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов допрошен по делу об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти как свидетель. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«В первой половине дня его допросили по ст. 212 УК РФ («организация массовых беспорядков») и 318 («применение насилия в отношении представителя власти») как свидетеля. Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя», — сказал адвокат.

По этому же делу прошел обыск в столичном музее «АРТ4» и квартире его владельца Игоря Маркина. Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире.

Также ранее сообщалось, что полиция составила протокол в отношении Верзилова о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней ему грозит до 15 суток ареста. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, Верзилов готовил «акцию на 24 июня».

Источник — ТАСС.