22.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска

10:31 22.06.2020 Фото: pexels.com
0

В то же время отмечен факт снижения смертности от коронавирусной инфекции: в первое время смертность достигла и удерживалась на уровне 10%, в дальнейшем эта характеристика плавно снижалась.

COVID 19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
Основным выводом на основе простейших моделей первого уровня для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции

Разработанная Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) модель распространения COVID-19 подтвердила гипотезу об устойчивой мутации возбудителя болезни, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.

«Текущая тестовая версия модели уже позволила выявить устойчивую мутацию штамма SARS-CoV2 — в частности, подтвердить гипотезу американских исследователей, которые пришли к выводу, что самая распространенная мутация вируса увеличивает эффективность его проникновения в клетку, преодоления им соответствующих клеточных барьеров и механизмов защиты, что приводит к повышению заразности в 2,5-8 раз», — сказала собеседница агентства.

В то же время, по ее словам, на семинаре «Модели эпидемий» в МГУ, где была представлена модель, отмечен факт снижения смертности от коронавирусной инфекции: в первое время смертность достигла и удерживалась на уровне 10%, в дальнейшем эта характеристика плавно снижалась, достигнув к началу июня значений 2-3%.

Интерфейс программы разрабатывается для поддержки управленческих решений, связанных с жесткостью ограничительных и карантинных мер, управлением коечным фондом и распределением аппаратной базы (прогноз потребности в аппаратах ИВЛ, текущее количество свободных аппаратов, прогноз освобождения занятых аппаратов).

Новая версия интерфейса будет включать также модели вакцинации и иммунного ответа, сообщила Дорохова со ссылкой на первого замдиректора ФИЦ ИВТ Андрея Юрченко.

Также к функциям модели будут добавлены возможности для построения и анализа мультимасштабных иммуноэпидемиологических моделей разных инфекционных заболеваний с учетом воздействия на экономику региона, сценариев действия органов власти, а также модель мутации вируса и распространения разных вариантов вируса внутри популяции.

Как сообщалось, отличие работы новосибирских ученых состоит в том, что ими создана метамодель, «модель моделей», которая в своих расчетах опирается на все уже ранее построенные системы прогнозирования, рассчитавшие какую-то часть показателей, что становится особенно значимым c учетом высокой вероятности наступления второй волны эпидемии.

Основным выводом на основе простейших моделей первого уровня для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции от уменьшения суммы перемещений людей, в частности, после введения локдауна.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшный вирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Собирает подписи против новых персонажей "Ну, погоди!" 6 -летняя девочка из Перьми
11:23 22-06-2020
Собирает подписи против новых персонажей
Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале
11:23 22-06-2020
Что нельзя и что можно делать в православный праздник Кириллов день: 22 июня нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале
БердскКадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
11:16 22-06-2020
Кадры редкого кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в сети жители Бердска
БердскОтключили горячую воду в трех корпусах поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска до 26 июня
11:09 22-06-2020
Отключили горячую воду в трех корпусах поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска до 26 июня
Как заметить и победить профессиональное выгорание
11:02 22-06-2020
Как заметить и победить профессиональное выгорание
Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
11:00 22-06-2020
Где самое дешевая электроэнергия? Названы самые доступные страны по ЖКУ
Бердск6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская 1
10:45 22-06-2020
6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:45 22-06-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
10:31 22-06-2020
COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска
БердскТри человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня 1
10:17 22-06-2020
Три человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня