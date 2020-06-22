COVID-19 мутирует, подтвердили математики Новосибирска

В то же время отмечен факт снижения смертности от коронавирусной инфекции: в первое время смертность достигла и удерживалась на уровне 10%, в дальнейшем эта характеристика плавно снижалась.

Основным выводом на основе простейших моделей первого уровня для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции

Разработанная Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) модель распространения COVID-19 подтвердила гипотезу об устойчивой мутации возбудителя болезни, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.

«Текущая тестовая версия модели уже позволила выявить устойчивую мутацию штамма SARS-CoV2 — в частности, подтвердить гипотезу американских исследователей, которые пришли к выводу, что самая распространенная мутация вируса увеличивает эффективность его проникновения в клетку, преодоления им соответствующих клеточных барьеров и механизмов защиты, что приводит к повышению заразности в 2,5-8 раз», — сказала собеседница агентства.

В то же время, по ее словам, на семинаре «Модели эпидемий» в МГУ, где была представлена модель, отмечен факт снижения смертности от коронавирусной инфекции: в первое время смертность достигла и удерживалась на уровне 10%, в дальнейшем эта характеристика плавно снижалась, достигнув к началу июня значений 2-3%.

Интерфейс программы разрабатывается для поддержки управленческих решений, связанных с жесткостью ограничительных и карантинных мер, управлением коечным фондом и распределением аппаратной базы (прогноз потребности в аппаратах ИВЛ, текущее количество свободных аппаратов, прогноз освобождения занятых аппаратов).

Новая версия интерфейса будет включать также модели вакцинации и иммунного ответа, сообщила Дорохова со ссылкой на первого замдиректора ФИЦ ИВТ Андрея Юрченко.

Также к функциям модели будут добавлены возможности для построения и анализа мультимасштабных иммуноэпидемиологических моделей разных инфекционных заболеваний с учетом воздействия на экономику региона, сценариев действия органов власти, а также модель мутации вируса и распространения разных вариантов вируса внутри популяции.

Как сообщалось, отличие работы новосибирских ученых состоит в том, что ими создана метамодель, «модель моделей», которая в своих расчетах опирается на все уже ранее построенные системы прогнозирования, рассчитавшие какую-то часть показателей, что становится особенно значимым c учетом высокой вероятности наступления второй волны эпидемии.

Основным выводом на основе простейших моделей первого уровня для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции от уменьшения суммы перемещений людей, в частности, после введения локдауна.

Источник: Интерфакс