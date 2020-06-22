Самый нежный знак зодиака, который ловко прячет эмоции — кто он? Это ты?

Независимо от того, является ли этот знак Зодиака вашим другом, партнером или членом семьи, вам стоит знать о представителях этого знака следующие 10 вещей.

С ними нужно быть честным, но при этом говорить правду с осторожностью

Речь пойдет о людях, родившихся под знаком Зодиака Девы.

1. Будьте осторожны – Девы очень чувствительны, и знают об этом. Именно поэтому делают все возможное, чтобы держать эмоции под контролем. Они настолько сильно подавляют их, что вы нередко узнаете обо всем в самый последний момент.

Важно дать Деве почувствовать себя в полной безопасности – только тогда она сможет спокойно поговорить о своих чувствах. Для нее важно, чтобы вы по-настоящему слушали. Но прежде вам стоит приготовиться к тому, что это будет реальный эмоциональный взрыв, потому что, как было уже сказано, большую часть времени Девы очень хорошо умеют скрывать свои чувства.

2. Говорите, что думаете, и думайте, что говорите. Девы не выносят психологических игр и не любят предположений. Но имейте в виду: с ними нужно быть честным, но при этом говорить правду с осторожностью.

3. Порядок, работа и еще больше порядка. Фраза «творческий беспорядок» звучит для Девы как «пытка».

Даже не пытайтесь жить в соответствии с их представлениями о порядке (даже самой Деве это бывает трудно). Но, ради Бога, хотя бы демонстрируйте при ней желание упорядочить свою жизнь.

4. Не забывайте баловать Деву (потому что она сама не способна этого сделать). Мало какие знаки Зодиака способны так много отдавать и так мало заботиться о себе.

И если вам кажется, что Дева навязывает вам слишком строгие стандарты поведения, просто подумайте о том, что она к себе относится в сто раз строже. Вот почему так важно, чтобы вы со своей стороны старались баловать ее и вели себя с ней максимально дружелюбно. Дева это обязательно оценит и никогда не станет этим злоупотреблять.

5. Не стоит недооценивать интуицию Дев, которые всегда говорят правду и ведут себя честно по отношению к другим людям. Они не только «чуют» лжеца за милю, но и ценят честность больше, чем порядок.

Плюс: интуитивная Дева всегда начинает разговоры на неприятные темы первой, если посчитает, что вам это будет неудобно. Минус: от нее ничего нельзя скрыть, даже если вы пытаетесь это сделать из лучших побуждений.

6. Преданность – одно из главных качеств Девы, поэтому она будет оставаться со своим другом или партнером до самого конца – несмотря ни на что. Но если она поймет, что ее отношения носят односторонний характер, то прекратит их навсегда. Но прежде, чем пойти на столь радикальный шаг, Дева даст близкому человеку не один, а пять шансов исправить положение.

7. Привыкайте к тому, что Девы – трудоголики. Они прилежны в работе, а также в отношениях и увлечениях. Они чрезвычайно гордятся своим усердием и трудолюбием и терпеть не могут людей небрежных, которые делают работу левой ногой. Поэтому если вы будете работать над отношениями с ней, Дева вернет вам заботы и ласки в стократном количестве. И да, привыкайте к тому, что «Делу – время, а потехе – час».

8. Они любят «дышать», поэтому оставьте им немного свободного пространства. Им нравится находиться рядом с людьми, но в то же время это чрезвычайно независимые личности. Вам нужно найти баланс между временем, которое вы проводите с ними, и временем, когда они будут оставаться наедине с собой.

9. Станьте преданным фанатом Девы. Наверное, вы думаете, что рожденные под этим знаком слишком критичны по отношению к другим, но вы даже не представляете, какой критике они подвергают себя сами. Вот почему они нуждаются в поддержке и в ком-то, кто будет говорить им, как важно праздновать свои маленькие победы и гордиться своими достижениями.

10. Девы страстны. Поначалу они могут вести себя несколько сдержанно поначалу, но как только Девы начинают чувствовать себя в безопасности рядом с вами, они раскрываются. Как уже было сказано, Девы отдают себя в отношениях на все 100%, сохраняя верность любимому человеку.

Источник: womanhappiness