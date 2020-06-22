6 медиков заражены коронавирусом в Бердске, уточнила главврач Алла Дробинская

Повторный тест проходит еще 1 медицинский работник. Его диагноз пока официально не подтвержден, уточнила Алла Николаевна.

Медики используют одноразовые костюмы, очки и маски респираторного типа

В Бердске среди медиков выявлено 6 официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Об этом рассказала Алла Дробинская на оперативном штабе 22 июня.

— За прошедшие три месяца выявлено 6 случаев заболеванием коронавирусной инфекции среди медиков. Повторный тест проходит еще 1 медицинский работник для подтверждения диагноза, — прокомментировала Алла Дробинская.

Напомним, что с COVID-19 умерло три человека с онкологией и инфарктом в Бердске.

118 человек находятся под медицинским наблюдением. Всего заболевших 105 человек. Контактные 85 человек.