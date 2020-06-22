Три человека с COVID-19 умерло в Бердске. В реанимации 9 человек на 22 июня

Два из погибших умерло от онкологии, один от инфаркта. Под медицинским наблюдением 118 человек в Бердске, по постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 114, детей 27.

Коронавирус тяжело переносится многими пациентами

Три человека умерло с COVID-19 в Бердске. Два случая из них — онкология, один — инфаркт основная причина. Об этом рассказала Алла Дробинская на оперативном штабе 22 июня.

— Эти люди умерли от тяжелых заболеваний. Коронавирус стал толчком, — отметила Алла Николаевна.

Под медицинским наблюдением 118 человек в Бердске, по постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 114, детей 27.

Обратились сами — 4 человека, из них трое детей. Новые случаи заражения — 4. Всего заболевших 105 человек. Контактные 85 человек.

Средний возраст зараженных от 35 до 45 лет. Вторая категория 65+.