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«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий

10:06 22.06.2020
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«Ростелеком» завершает установку в Сибири системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий
Видеокамерами будут оборудованы 9 420 помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации, что на 1,5% больше, чем годом ранее.
В каждую аудиторию устанавливается по 2 камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения.
«Выпускники в этом году находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и менялось привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов. Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: «Ростелеком» не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников Сибири», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий
Больше всего камер в этом году будет задействовано в Красноярском крае — там оборудуют 1 434 аудитории, а также в Новосибирской и Кемеровской областях, где видеонаблюдением
обеспечат 1 308 и 1 161 помещение соответственно. В этом году значительно изменилось количество аудиторий, из которых невозможно организовать онлайн-трансляции экзамена: таких классов стало меньше на 27% по сравнению с 2019 годом. Офлайн остается в труднодоступных районах Красноярского края и Забайкалья, там видео будет записываться и позже передаваться в центр обработки данных.
Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.

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