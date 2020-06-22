«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий



Видеокамерами будут оборудованы 9 420 помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

В каждую аудиторию устанавливается по 2 камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.



В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения.«Выпускники в этом году находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и менялось привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов. Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: «Ростелеком» не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников Сибири», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».Больше всего камер в этом году будет задействовано в Красноярском крае — там оборудуют 1 434 аудитории, а также в Новосибирской и Кемеровской областях, где видеонаблюдениемобеспечат 1 308 и 1 161 помещение соответственно. В этом году значительно изменилось количество аудиторий, из которых невозможно организовать онлайн-трансляции экзамена: таких классов стало меньше на 27% по сравнению с 2019 годом. Офлайн остается в труднодоступных районах Красноярского края и Забайкалья, там видео будет записываться и позже передаваться в центр обработки данных.Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.