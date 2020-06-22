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Почему отказали в выплате 10 000 рублей от Путина 16-летнему ребенку в Бердске, объяснил ПФР

21:20 22.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Многодетная мама получила письменный отказ в единовременной поддержке на одну из дочерей. Женщина готова оспаривать это решение в суде.

Почему отказали в выплате 10 000 рублей от Путина 16 летнему ребенку в Бердске, объяснил ПФР
16-летней Александре ПФР отказала в выплате в 10 000 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Почему отказали в выплате 10 000 рублей от Путина 16 летнему ребенку в Бердске, объяснил ПФР

Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и БердскеПочему отказали в выплате 10 000 рублей от Путина 16-летнему ребенку в Бердске, объяснил ПФРЕщё 157 новостей

Получила письменный отказ в единовременной выплате в 10 000 рублей на старшую дочь многодетная мама Маргарита из Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая президент России Владимир Путин заявил о новой социальной поддержке семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По указанию главы государства, все дети с 3 до 16 лет должны были получить единовременную выплату в 10 000 рублей.

Однако, как показал опыт, не все 16-летние россияне смогли рассчитывать на поддержку от Путина. В их числе оказалась и Александра, которой исполнилось 16 лет в марте 2020 года.

— Смотрела запись Владимира Путина от 19 мая о поддержке детей с детьми. Своими лазами вижу, а ушами слышу — с 3 до 16 лет, кому исполнилось 16 лет до 1 июля 2020 года. Вот читаю — подросткам с 17 до 18 лет тоже хотят дать выпоату4 в 10 000 рублей. Вопрос бы к ним: а дети, рожденные в 2004 году — обезьянки? Куда нам — к умным или красивым? — недоумевает мама Александры Маргарита в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 июня.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 года, указ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» дополнен пунктом 1.1:

Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3 о 16 лет, имеющего гражданством РФ при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Указа вступил в силу в тот же день — 11 мая.

Указы президента РФ, постановления и распоряжения правительства РФ применяются к правоотношениям, возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено нормативными актами. Таким образом, правоотношения в рамках указа президента РФ от 11 мая 2020 года возникают с даты его принятия — 11 мая 2020 года. С учетом этой даты единовременная выплата осуществляется в отношении детей, достигших возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня включительно, — гласит ответ из отделения ПФР по городу Бердску Маргарите.

Отмечается, что в тех случаях, когда ребенку исполнилось 16 лет в период до 11 мая 2020 года, до даты вступления в силу указа №317, право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей отсутствуют.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита сегодня, 22 июня, в ближайшие дни она вновь встречается с с помощником депутата государственной думы Дмитрия Савельева от партии ЛДПР Евгением Шаблинским и юристом.

— Пока ничего не могу сказать по воду суда. Обсудим этот вопрос юристом. Если нарушение есть, то я подготовлю иск в суд, — резюмировала Маргарита.
Евгений Шаблинский ранее признавался «Курьер. Среда. Бердск» — постановление правительства РФ от 09.04.2020 N 474 (ред. от 11.05.2020) «Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» президента по самым последним изменениям изучено с юристом.

— И мы пришли к выводу, что у заявителя имеются все условия для получения данной выплаты. Мы попробуем оспорить это решение. Конечно, мы будем до конца стараться ей помогать в меру наших сил. За родителей мы всегда заступаемся, — резюмировал Евгений Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 29 мая.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратура Бердска оценит действия должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о выплатах, установленных Указом Президента Российской Федерации, принятым 11 мая 2020 года с целью оказания дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Жительница Бердска Маргарита надеется, что прокурорская проверка поможет разобраться миллионам российских семей с детьми до 16 лет, имеют ли они права на выплату от президента России из-за коронавируса в 10 000 рублей.

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От редакции

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Аноним, 22 июня 2020 12:28
НВР:
16 лет исполнилось 01.02.2020 и отказали . БРед. В Постановлении сказано кому исполнилось 16 лет до 01 июля 2020, а в ПФР считают кому исполнилось в период с 11.05 по 30.06, а до 11 мая если - то не положено.
Аноним, 22 июня 2020 12:38
НВР:
да
Аноним, 22 июня 2020 12:39
НВР:
Не положено ему 16 лет
Житель, 22 июня 2020 13:10
Начинаются выплаты с 16 до 18 лет, так что судиться нет смысла.
Ванга, 22 июня 2020 19:32
прям таки и начинаются? Вы уверены? Пока это только слухи!
Елена Морозова, 22 июня 2020 15:01
Вот кстати да, если внимательно прочитать текст, то получается, что все дети рождённые до 1.07.2020 и достигшие 16 лет имеют право на выплату 10000. А ПФР свои трактует установки.
Аноним, 22 июня 2020 21:53
Эти же выплаты связаны с ситуацией по ковиду
Поддержка в период самоизоляции
Поэтому, наверное и считаются они за какой то период времени , а не вообще
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