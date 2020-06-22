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«Снится мне деревня»: Готовы навсегда уехать из города 80% покупателей домов в России

23:45 22.06.2020 Фото: Pixabay
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Интерес к приобретению загородных домов сохраняется даже после окончания самоизоляции. Причем большинство покупателей собирается насовсем переехать за город.

Снится мне деревня: Готовы навсегда уехать из города 80% покупателей домов в России
Люди привыкли к жизни за городом, переехав в арендованные дома

Интерес к приобретению загородных домов сохраняется даже после окончания самоизоляции. Причем большинство покупателей собирается насовсем переехать за город.

Если раньше о переезде за город на постоянное место жительства говорили 55-60% покупателей домов, то сейчас такие намерения высказывают 80%, говорит руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Клиенты теперь совершают выбор не между столичными объектами, а между городом и загородом, говорит директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Были случаи, когда покупатели отказывались от готовых сделок с квартирами в пользу подмосковной недвижимости, указывает она. Во-первых, люди привыкли к жизни за городом, переехав в арендованные дома в начале пандемии, во-вторых, удаленная работа снижает важность транспортной доступности.

Теперь покупатели будут уделять повышенное внимание двум опциям, которые раньше не выходили на первый план, считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Во-первых, в доме должен быть бесперебойный интернет. Во-вторых, должно существовать место для спокойной работы, позволяющее не только сидеть за компьютером, но и вести онлайн-конференции, переговоры, уроки, вебинары, читать лекции, давать мастер-классы.

Из-за увеличения спроса сокращается качественное предложение. «Но покупатели не готовы снижать планку, неликвид как был, так и остается», — говорит Таганов. Это могут быть дома с неудачным расположением, отсутствием инфраструктуры или коммуникаций, слишком большой площадью и непродуманной планировкой. «Рынок затоварен, рост спроса на 30% не способен поглотить все лоты», — отмечает Ананьева. Спросом пользуются дома в 150-200 квадратных метров на участке 10-12 соток, с хорошей транспортной доступностью, интересной природой.

А вот на рынке элитной недвижимости дефицит качественных объектов был и до пандемии, отмечает Раджабова. Примерно 80% предложения приходится на морально устаревшие дома. «Более востребованными становятся земельные участки», — говорит Раджабова. Покупателям проще строить самостоятельно.

Спросом пользуются загородные дома в 150-200 квадратных метров на участке 10-12 соток

На первичном загородном рынке цены за последнее время не растут, поскольку это грозит девелоперу падением продаж, говорит Таганов. На вторичном рынке был заметен подъем цен на 20%. Однако подавляющее число лотов и так переоценены в диапазоне от 30% до нескольких раз, подчеркивает эксперт. Переоцененные объекты обречены на долгую экспозицию, объясняет Ананьева: сделки проходят в основном с объектами, цена на которые держится на уровне ноября-декабря прошлого года. При этом клиенты обязательно торгуются, опуская цену часто на 300-500 тысяч рублей.

Цены на элитные подмосковные коттеджи и таунхаусы выросли с начала года более чем на 10%, говорит Раджабова, но в годовом выражении средняя стоимость изменилась лишь на 1%.

Источник: РГ

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От редакции

Вы хотите уехать из города?

Аноним, 22 июня 2020 12:35
НВР:
Да! Обрыгли эти человейники! И вечная зависимость от "щедрости дяди" из КБУ. Вечный стресс от соседей , которые хоть как извернись, всё равно друг другу мешают за картонными стенами и плитами перекрытий!

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