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Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске

21:41 22.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Это решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми. По закону детьми считаются граждане до 18 лет.

Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске
Возможно, все дети с 3 до 18 лет получат единовременную выплату в 10 000 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске

Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и БердскеПочему отказали в выплате 10 000 рублей от Путина 16-летнему ребенку в Бердске, объяснил ПФРЕщё 157 новостей

Новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей предлагают ввести правительству России для детей с 17 до 18 лет. Речь идет о выплатах, которыми займется Пенсионный фонд РФ. Напомним, 11 мая 2020 года президент России Владимир Путин объявил о новой поддержке семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Так, единовременная выплата предназначались для детей в возрасте от 3 до 16 лет, однако граждане остались недовольны таким возрастным ограничением, ведь многие дети до 18 лет еще ходят в школу. Кроме того, не все дети достигшие 16 лет в итоге смогли рассчитывать на такую поддержку.

Так, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о многодетной матери Маргарите, которой ПФР отказал в единовременной выплате на старшую дочь. Ребенку исполнилось 16 лет в марте 2020 года. А выплата положена детям, которым исполнилось 3 года и 16 лет в промежуток с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.

Совет Федерации предлагает исправить эту недоработку. Об этом после совещания у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова заявила сенатор Лилия Гумерова.

Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях.

Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми.

-Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права,— пояснила член Совета Федерации, добавив, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.

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От редакции

Выплатят деньги?

Аноним, 22 июня 2020 14:24
Опять получится как с 16летними
Юлия, 22 июня 2020 14:43
На момент, когда примут, многие не будут являться учениками школ.
Аноним, 22 июня 2020 14:59
НВР:
Опять не понятно, что же это такое, написали с 17до18 лет,16 летним неположено будет эти выплаты, как делят детей, одним дай, другие пусть завидуют, хотя в одном классе.
Светлана, 22 июня 2020 15:19
Мне это было понятно изначально, удивляет другое, почему любой указ, решение, постановление требует постоянных доработок, разъяснений, уточнений? А нельзя сразу всё продумать так, чтобы были учтены все нюансы!А в итоге:спасибо большое за эти выплаты!
Майя, 22 июня 2020 16:19
"...в России, Новосибирске и Бердске" Новосибирск и Бердск в каком-то другом гос-ве находятся? Нам в Карелии ловить нечего, видимо.
Ирина, 22 июня 2020 17:39
До 18 лет включительно ?
Вадим, 22 июня 2020 18:03
Деньги видимо раздают детям олигархов и богачей. У нас официально многодетная семья, нам не дали ни копейки.
Аноним, 22 июня 2020 23:50
Вообще далеки от олигархов мы и наши знакомые,все спокойно получили выплату.
Виктория, 22 июня 2020 19:20
Вот одно не понимаю,а ребенок в 16 лет,уже не считается ребенком??как,так то??у нас выпускной,столько требуется затрат...
Аноним, 22 июня 2020 23:52
Разве выпускные не отменили? У нас племянник (6школа) без выпускного.
Неля, 22 июня 2020 20:01
Неужели раньше об этом не подумалось, у меня младшей 9лет, а старшей 17..и как так..

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