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Let’s read: Список литературы на лето — кто по нему читает, как его составляют и почему читать летом нужно школьникам Бердска?

14:46 22.06.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Меньше половины учеников в классе читают программные произведения летом, а прочитать их за учебный год практически невозможно.

Lets read: Список литературы на лето кто по нему читает, как его составляют и почему читать летом нужно школьникам Бердска?
Список литературы на лето читают менее 50% учеников

Составление списка литературы на лето необязательно для учителя, но несмотря на это практически все бердские учителя русского языка и литературы присылают его своим ученикам, считая это своим моральным долгом. В среднем в список литературы на лето для старших классов входит 10-15 наименований, но к его составлению каждый учитель относится по-разному. Большинство бердских педагогов предпочитают давать на лето произведения школьной программы 11 класса, однако некоторые добавляют в него и внеклассное чтение: зарубежную и современную русскую литературу. Те, кто предпочитает не выходить за рамки школьной программы опираются на то, что в старших классах ученик должен сам формировать свой читательский интерес и читать книги, которые ему нравятся, по своей воле. Чтение же из-под палки не дает хороших результатов.

Не смотрит прямо, избегает взгляда

Однако далеко не все школьники прочитывают данный им список: в основном меньше половины учеников читают все произведения, в слабых классах — буквально 2-3 человека.

Но даже учитывая возможность прочитать краткое содержание, нечитавшего ученика все равно видно:

— Если произведение прочитано, есть желание высказаться, обсудить. Ученик, не читавший текст, опускает глаза вниз, избегает взгляда учителя из боязни, что будет спрошен, — говорит Светлана Сорокина, учитель в школе №8 Бердска.

С ней солидарны и другие педагоги — непрочитанное произведение видно и по работе на уроке, и по сочинениям, ведь краткое содержание — лишь чужое пересказанное мнение, в нем могут быть упущены важные детали, а личный взгляд на книгу не формируется.

От внеклассного чтения до ЕГЭ

Внеклассное чтение пользуется еще меньшей популярностью среди учащихся. Целиком список не прочитывает никто, но старательные ученики, увлеченные литературой, обычно выбирают оттуда пару книг, особенно заинтересовавших их. Зачастую именно эти ученики впоследствии сдают литературу на ЕГЭ.

— Школьники приходят после лета, и я устраиваю уроки по списку внеклассного чтения, что понравилось в книге, что удивило. Каждый ученик делает мини-презентацию на 5-7 минут, чтобы рассказать о прочитанном и своих впечатлениях, — делится своим опытом Ольга Таганова, учитель русского языка и литературы в бердском лицее №6.

Нужен ли?

Тем не менее, список литературы несомненно нужен – в этом согласны и учителя, и ученики. В старших классах проходят довольно объемные произведения, чтобы прочитать которые потребуется не один вечер. Учитывая нагрузку школьников по другим предметам, в течение учебного года прочитать программные произведения практически нереально, а значит, именно этим учащийся должен занять свое лето. Большинство учителей выбирают для списка литературы на лето только объемные произведения: те, которые трудно прочитать по время учебного года, а, например, рассказы Чехова остаются на спокойное прочтение перед уроком.



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От редакции

Читали ли вы списки литературы на лето, когда учились в школе?

венгерка, 22 июня 2020 15:57
Спасибо учителям, которые дают списки и контролят детей! Это хотя бы как то организует детей - позволяет развивать мозг. К сожалению, многие выходят из начальной школы и читают по слогам, а контрольные, типа ВПР требуют хороших навыков чтения. Иногда ребёнок запарывает просто потому, что медленно и невнимательно читает.

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