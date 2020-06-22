Откроется ли «ковидный» госпиталь на базе пульмонологии ЦГБ Бердска, ответила главврач Алла Дробинская

По словам главврача ЦГБ Бердска, в пульмонологии лежат только пациенты с пневмонией 1 и 2 степени поражения легких. Тяжелых пациентов направляют в инфекционные госпитали Искитима и Новосибирска.

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска

Сегодня, 22 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответила на вопросы СМИ о том, что сегодня происходит в пульмонологическом отделении горбольницы. В частности, читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщали редакции, что в пульмонологическое отделение завозят матрасы. Кроме того, слухи об открытии «ковидного» госпиталя на базе пульмонологии не отвергают и сотрудники нескольких отделений ЦГБ Бердска.

Как сообщила Алла Дробинская, все пациенты находящиеся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска находятся с диагнозом внебольничная пневмония. Как правило — это пневмония вирусно-бактериологической этиологии, которая является осложнением ОРВИ. При этом пациентов, которые поступают в пульмонологическое отделение, тестируют на COVID-19.

— Таких случаев немного. За сутки – 1-2, в неделю не более 5 случаев, — подчеркнула главврач.

— Статистика в России и Новосибирской области говорит, что только 25% внебольничных пневмоний имеют этиологическую расположенность к коронавирусной инфекции. Все остальные пневмонии имеют отрицательны тест. Тем не менее этим пациентам проводится противовирусная и антибактериальная терапия. Такая ситуация не только к Бердске, но в и других больницах региона, — сообщила Алла Николаевна.

По словам главврача ЦГБ Бердска, в пульмонологии лежат только пациенты с пневмонией 1 и 2 степени поражения легких. Тяжелых пациентов направляют в инфекционные госпитали Искитима и Новосибирска. Но при этом происходило так, что у пациентов с пневмонией подтверждался диагноз коронавирус. Таких пациентов госпитализируют в специальные госпитали в Новосибирске.

— С COVID-19 в Бердске нет летальных исходов. Три пациента скончались, но здесь имели место 2 онкологии и обширный инфаркт миокарда. На вскрытии пневмония не диагностирована. COVID-19 в этом случае был как носительство.На сегодняшний день в реанимации находятся 9 жителей Бердска с диагнозом коронавирус, еще 5 с осложнением — пневмония, — сообщила Алла Дробинская.

Кроме того, главврач сообщила, что решения об открытии на территории Бердска инфекционного госпиталя пока не принималось. Это относится к компетенции регионального Минздрава, подчеркнула Алла Николаевна.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова с просьбой ответить, планируется ли создание госпиталя для больных коронавирусом на базе ЦГБ Бердска сегодня, 22 июня.