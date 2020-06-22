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Откроется ли «ковидный» госпиталь на базе пульмонологии ЦГБ Бердска, ответила главврач Алла Дробинская

14:30 22.06.2020, Марина Волкова Фото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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По словам главврача ЦГБ Бердска, в пульмонологии лежат только пациенты с пневмонией 1 и 2 степени поражения легких. Тяжелых пациентов направляют в инфекционные госпитали Искитима и Новосибирска.

Откроется ли ковидный госпиталь на базе пульмонологии ЦГБ Бердска, ответила главврач Алла Дробинская
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Откроется ли ковидный госпиталь на базе пульмонологии ЦГБ Бердска, ответила главврач Алла Дробинская

7 600 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июняОткроется ли «ковидный» госпиталь на базе пульмонологии ЦГБ Бердска, ответила главврач Алла ДробинскаяЕщё 1618 новостей

Сегодня, 22 июня, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответила на вопросы СМИ о том, что сегодня происходит в пульмонологическом отделении горбольницы. В частности, читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщали редакции, что в пульмонологическое отделение завозят матрасы. Кроме того, слухи об открытии «ковидного» госпиталя на базе пульмонологии не отвергают и сотрудники нескольких отделений ЦГБ Бердска.

Как сообщила Алла Дробинская, все пациенты находящиеся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска находятся с диагнозом внебольничная пневмония. Как правило — это пневмония вирусно-бактериологической этиологии, которая является осложнением ОРВИ. При этом пациентов, которые поступают в пульмонологическое отделение, тестируют на COVID-19.

— Таких случаев немного. За сутки – 1-2, в неделю не более 5 случаев, — подчеркнула главврач.

— Статистика в России и Новосибирской области говорит, что только 25% внебольничных пневмоний имеют этиологическую расположенность к коронавирусной инфекции. Все остальные пневмонии имеют отрицательны тест. Тем не менее этим пациентам проводится противовирусная и антибактериальная терапия. Такая ситуация не только к Бердске, но в и других больницах региона, — сообщила Алла Николаевна.

По словам главврача ЦГБ Бердска, в пульмонологии лежат только пациенты с пневмонией 1 и 2 степени поражения легких. Тяжелых пациентов направляют в инфекционные госпитали Искитима и Новосибирска. Но при этом происходило так, что у пациентов с пневмонией подтверждался диагноз коронавирус. Таких пациентов госпитализируют в специальные госпитали в Новосибирске.

— С COVID-19 в Бердске нет летальных исходов. Три пациента скончались, но здесь имели место 2 онкологии и обширный инфаркт миокарда. На вскрытии пневмония не диагностирована. COVID-19 в этом случае был как носительство.На сегодняшний день в реанимации находятся 9 жителей Бердска с диагнозом коронавирус, еще 5 с осложнением — пневмония, — сообщила Алла Дробинская.

Кроме того, главврач сообщила, что решения об открытии на территории Бердска инфекционного госпиталя пока не принималось. Это относится к компетенции регионального Минздрава, подчеркнула Алла Николаевна.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова с просьбой ответить, планируется ли создание госпиталя для больных коронавирусом на базе ЦГБ Бердска сегодня, 22 июня.

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