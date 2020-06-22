5 легких тестов для определения проблем со здоровьем

Все знают, что нужно следить за самочувствием и правильно реагировать на негативные симптомы. Несмотря на это, мало кто хочет обращаться за помощью к специалистам.

Здоровье – самая большая ценность каждого человека

Тест с ложкой

Для этого теста потребуется обычная столовая ложка. Ею необходимо провести по поверхности языка несколько раз. Ложку необходимо поместить в обычный пакет и оставить на ярком солнечном свете. Спустя минуту можно наблюдать за результатом. Если нет разводов и запаха – со здоровьем все хорошо.

Если появились разводы:

белого/молочного цвета – проблемы с щитовидной железой;

багрового цвета – проблемы с уровнем холестерина, бронхит;

оранжевого цвета – проблемы с почками.

Если есть запах:

сладкий – сахарный диабет;

аммиак – заболевание почек;

неприятный, резкий – проблемы с желудком.

Тест с содой

Рекомендуется периодически проверять тест, который поможет выявить проблемы желудка и поджелудочной железы. Вовремя обнаружив заболевания, удастся избежать неприятных болезней, в том числе и онкологии, аллергии, сбоя в процессе расщепления белков. Для теста потребуется размешать 1 ч. л. пищевой соды в стакане воды. Полученную смесь необходимо выпить натощак. Если проблем нет, отрыжка возникнет в течение 5 минут. В случае, если ее нет, потребуется консультация специалиста.

Тест с весами поможет выявить проблемы с позвоночником

Для этого теста потребуется двое весов. Их необходимо поставить параллельно друг другу. Одной ногой нужно стать на одни весы, другой – на другие. Если проблем с позвоночником нет, цифры должны быть одинаковыми или хотя бы приближенными. Если же значения сильно отличаются, позвоночник или голова смещены от центра.

Проверка слуха

Необходимо прислушаться к разговорам людям, которые находятся на расстоянии 5-6 метров. Если не удается разобрать и слова, значит пора обратиться за помощью к врачу. Этот способ проверки не рекомендуется проводить в многолюдных местах. Шум машин или громкая музыка может помешать услышать разговор.

Тест на аллергию

Неприятные ощущения после употребления некоторых продуктов могут говорить об аллергии. Проверить это достаточно легко. Перед тем, как съесть сомнительный продукт, необходимо измерить пульс. Затем нужно его скушать и снова измерить пульс. Если он увеличился более чем на 10 ударов, это может свидетельствовать об аллергии.

Источник: rsute