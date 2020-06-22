22.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

7 600 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июня

14:38 22.06.2020 Фото: pexels.com
0

За последние сутки умерли 95 человек (за весь период — 8 206). По выздоровлению выписаны 4 705 человек (за весь период — 344 416).

7 600 новых случаев COVID 19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июня
Эпидемия коронавируса не утихает в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
7 600 новых случаев COVID 19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июня

7 600 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июняОткроется ли «ковидный» госпиталь на базе пульмонологии ЦГБ Бердска, ответила главврач Алла ДробинскаяЕщё 1618 новостей

7 600 новых случаев коронавируса выявлено в 83 регионах России, сообщает центральный штаб.

Общее число заболевших составило 592 280 человек.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:

Москва — 1 068
Подмосковье — 506
Ханты-Мансийский АО — 295
Нижегородская область — 219
Санкт-Петербург — 217

Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:
Ненецкий АО — 0%
Чукотский АО — 0%

Москва — 0,5%

За последние сутки умерли 95 человек (за весь период — 8 206). По выздоровлению выписаны 4 705 человек (за весь период — 344 416).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда изменится ситуация?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отвлечь чиновников от передачи власти Путиным приемнику призвана «поправка Терешковой» в Конституции
16:30 22-06-2020
Отвлечь чиновников от передачи власти Путиным приемнику призвана «поправка Терешковой» в Конституции
Скоро 9 млн: COVID-19 заражены 8,9 человек в мире
16:16 22-06-2020
Скоро 9 млн: COVID-19 заражены 8,9 человек в мире
БердскПодписи против мусорной свалки около кладбища Бердска в нескольких местах собирают активисты Алексей Шабин и Наталья Слесарева 1
16:10 22-06-2020
Подписи против мусорной свалки около кладбища Бердска в нескольких местах собирают активисты Алексей Шабин и Наталья Слесарева
Смертельный COVID-19 погубил еще 95 человек за сутки в России. Всего от него умерли 8 206 человек на 22 июня
15:45 22-06-2020
Смертельный COVID-19 погубил еще 95 человек за сутки в России. Всего от него умерли 8 206 человек на 22 июня
БердскСмогут зажечь принесенную с собой "Свечу памяти" в День скорби жители на Мемориале Славы в Бердске в 21.00 22 июня
15:34 22-06-2020
Смогут зажечь принесенную с собой
Бердск«Новые люди» идут во власть 2
15:33 22-06-2020
«Новые люди» идут во власть
Выбирают 2 колеса: Пересаживаются с автомобилей на мотоциклы жители России
15:32 22-06-2020
Выбирают 2 колеса: Пересаживаются с автомобилей на мотоциклы жители России
Еврокомиссия против схем гражданства за инвестиции
15:16 22-06-2020
Еврокомиссия против схем гражданства за инвестиции
Завершил полет на крыше и повалил старую березу гонщик на ВАЗ-2106 в деревне Белово Искитимского района
15:15 22-06-2020
Завершил полет на крыше и повалил старую березу гонщик на ВАЗ-2106 в деревне Белово Искитимского района
Четыре причины, почему стоит изучать английский язык офлайн
15:15 22-06-2020
Четыре причины, почему стоит изучать английский язык офлайн