7 600 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июня

За последние сутки умерли 95 человек (за весь период — 8 206). По выздоровлению выписаны 4 705 человек (за весь период — 344 416).

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Когда изменится ситуация? Ответить