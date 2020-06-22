7 600 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России. Всего заражены 592 280 человек на 22 июня

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
7 600 новых случаев коронавируса выявлено в 83 регионах России, сообщает центральный штаб.
Общее число заболевших составило 592 280 человек.
Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:
Подмосковье — 506
Ханты-Мансийский АО — 295
Нижегородская область — 219
Санкт-Петербург — 217
Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:
Ненецкий АО — 0%
Чукотский АО — 0%
За последние сутки умерли 95 человек (за весь период — 8 206). По выздоровлению выписаны 4 705 человек (за весь период — 344 416).