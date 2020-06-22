Выбирают 2 колеса: Пересаживаются с автомобилей на мотоциклы жители России

В прошлом месяце россиянами было приобретено 2200 новых мотоциклов, что на 3 % больше, чем в мае 2019 года.

С января по май включительно на территории нашей страны были реализованы 5823 мотоцикла

Сегмент мотоциклетной техники единственный в России продемонстрировал рост на автомобильном рынке страны в период разгара коронавирусной пандемии, поделились выводом аналитики.

Около 60 % от общего проданного числа мотоциклов приходится на пять компаний: Racer (372 штук), BMW (324), Bajaj (266), Harley-Davidson (188), а также Motoland (174). Каждая четвёртая модель двухколёсного транспорта была приобретена в столице или Подмосковье — 27 % от всей реализации мотоциклов в России. Москвичи стали владельцами 396 моделей, в Московской области было продано 193 экземпляра. Также высокие продажи были зафиксированы в Свердловской области и Санкт-Петербурге — 146 и 141 единица соответственно.

С января по май включительно на территории нашей страны были реализованы 5823 мотоцикла, что на 5 % выше числа проданной мототехники за аналогичный период прошлого года.

Источник: gismeteo