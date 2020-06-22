Что будет после «короны»? Уровень пессимизма оценили по мнениям в соцсетях жителей России

Довольно часто поводами для актуализации тем, связанных с последствиями коронавируса, становятся обновленные официальные данные статистики или же экспертные доклады.

От коронавируса умирают сотни людей в день в России

Рейтинг российских регионов по уровню пессимизма.

Снижение числа новых заболевших коронавирусной инфекцией в России и начавшееся смягчение карантинных мер в большинстве регионов говорят о наступлении нового этапа в борьбе с пандемией. На первый план постепенно выходит борьба не с самим вирусом, а с экономическими и социальными последствиями ограничительных мер, предпринятых для сдерживания инфекции. Меняется и фокус общественного внимания: страхи заразиться постепенно снижаются, однако страхи социально-экономического плана продолжают нарастать. Это отражается и на повестке, особое значение здесь имеет дискуссия в социальных сетях, где граждане свободно высказываются на волнующие их темы.

Центр политической конъюнктуры проанализировал активность россиян в социальных сетях и выяснил, какие вопросы больше волнуют граждан, и в каких регионах наиболее высокий уровень пессимизма относительно посткоронавирусного будущего.

Довольно часто поводами для актуализации тем, связанных с последствиями коронавируса, становятся обновленные официальные данные статистики или же экспертные доклады. В частности, можно выделить несколько материалов, вызвавших особый резонанс.

По данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности (качественный показатель, позволяющий по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую деятельность организаций) во втором квартале 2020 года снизился на 7,37% в целом по стране. В некоторых регионах ситуация еще сложнее: Ингушетия (-44,45%), Калужская область (-28,89%), Республика Тыва (-21,22%).

Рост опасений относительно финансовой стабильности наблюдается не только среди бизнесменов, но и простых граждан. По прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В апреле банки начали фиксировать сокращение зарплат среди своих клиентов на 3–10%. В частности, Сбербанк, доля которого на рынке зарплатных проектов составляет около 36%, отметил снижение фонда оплаты труда среди клиентов из микробизнеса на 12%, а из малого бизнеса — на 5%. По крупным компаниям снижение было небольшим, общее снижение ФОТ среди клиентов банка составило в апреле 3,8% в сравнении с февралем 2020 г.», — отмечается в докладе ВШЭ.

Основной причиной сокращения доходов может стать потеря работы. На 27 мая в России были официально зарегистрированы около 1,9 млн безработных. Доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года — максимума с 2016 года, сообщил Росстат. При этом, по прогнозам консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), уровень безработицы может вырасти в два или даже три раза в зависимости от масштаба кризиса.

Согласно данным исследования, проведенного ЦСП «Платформа» и компанией Online Market Intelligence, уже в середине мая наблюдалось значительное снижение страха заразиться коронавирусом (с 27% в апреле до 15% в мае).

При этом основные страхи относятся к экономической сфере, например, падения уровня жизни, вызванного экономическим кризисом, боятся 57% опрошенных.

Анализ статистических показателей и исследований позволяет выделить пять наиболее явных экономических страхов: потеря работы, снижение зарплаты, рост цен, кредиты, банкротство малого бизнеса. При помощи сервиса «Медиалогия»* ЦПК собрал данные о постах по наиболее значимым страхам за период с 1 по 18 июня, когда в большинстве регионов были сильно ослаблены карантинные меры, и выявил, в каких субъектах они сильнее всего распространены.

Основные результаты

Чаще всего россияне обсуждают риск потери работы (266,8 тыс. сообщений) и рост цен (183,9 тыс.). Следом идут банкротство (92 тыс.) и снижение зарплаты (32,8 тыс.), реже всего граждане пишут о проблемах с кредитами и долгами (9,7 тыс. сообщений).

В силу большего числа активных пользователей соцсетей Москва и Санкт-Петербург являются безоговорочными лидерами по обсуждению этих страхов:

Интересно, что третье и четвертое места занимают Краснодарский край и Свердловская область, которые не выделяются числом активных пользователей соцсетей.

Распределение страхов по социальным сетям примерно одинаковое вне зависимости от их вида.

При этом самые популярные площадки — ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

Наиболее заметные темы по выделенным страхам: «Рост цен на бензин сначала почувствуют регионы», «Сокращение зарплат во время эпидемии отметили 40% россиян», «Отдых в России может подорожать на 30%», «Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода».

Выводы

1. Экономическая повестка будет и дальше вытеснять эпидемиологическую. Социологи уже месяц назад отмечали, что экономические страхи существеннее страха заражения, а учитывая динамику новых случаев заражения и постепенный выход из режима самоизоляции, эта тенденция будет усиливаться.

2. Основные страхи россиян связаны с безработицей и ростом цен. Для властей регионов, где и до кризиса был высокий уровень безработицы (Ингушетия, Дагестан, Тыва, Алтай и др.), этот вопрос становится одним из первостепенных в посткоронавирусной повестке.

3. Ближайшие два месяца, особенно в регионах, где пройдут выборы в Единый день голосования, будет обращаться повышенное внимание на действия региональных властей по купированию экономических проблем. В мае ЦПК фиксировал незначительное улучшение оценок работы губернаторов гражданами в соцсетях.

*Специфика формирования объектов поиска допускает наличие в выдаче незначительного числа нерелевантных сообщений.

Источник: cpkr.ru