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Смогут зажечь принесенную с собой «Свечу памяти» в День скорби жители на Мемориале Славы в Бердске в 21.00 22 июня

15:34 22.06.2020 Фото: pexels.com
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Возложение цветов пройдет на Мемориале Славы в 16.00. Но в узком кругу из-за коронавируса. На массовое мероприятие бердчане не приглашали.

Смогут зажечь принесенную с собой Свечу памяти в День скорби жители на Мемориале Славы в Бердске в 21.00 22 июня
Зажечь свечи у Мемориала разрешили бердчанам в коронавирус

Состоится возложение цветов на Мемориале Славы к Вечному огню в 16.00 22 июня в Бердске. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.
Но жителей не приглашали на массовое мероприятие из-за коронавируса.

Акции «Свеча памяти» в привычном формате не будет. Но с 21.00 до 22.00 на Мемориале будет звучать музыка, и горожане при желании смогут зажечь свечу, принесенную с собой.

Также напомним, всероссийская акция «Свеча памяти» проходит режиме онлайн.

Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. В этом году акция пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу в режиме онлайн. Зажечь свою свечу памяти можно на сайте http://деньпамяти.рф с 15 июня по 22 июня 2020 г., а также в социальных сетях «Instagram» с 18 по 22 июня, «Вконтакте» и «Одноклассники» с 20 по 22 июня 2020 г. Участники акции могут присоединиться к ней через мобильное приложение или свой аккаунт в одной из перечисленной социальной сети, активировать электронную свечу памяти и увидеть на карте, как в День памяти и скорби граждане России хранят историческую память о трагических событиях 22 июня 1941 года.

В рамках акции 22 июня в 12:15 по московскому времени (в 16:15 по местному времени) объявляется всероссийская Минута молчания. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР.

В это время по всей России прерывается вещание в эфире телевидения, радио, кабельных каналов, прекращают работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт и личные автомобили, производство на предприятиях, в тех случаях, где это позволяет технологический цикл.

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