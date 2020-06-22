Смертельный COVID-19 погубил еще 95 человек за сутки в России. Всего от него умерли 8 206 человек на 22 июня

Новых случаев 7 600 коронавируса выявлено в 83 регионах России. Общее число заболевших составило 592 280 человек.

Коронавирус бушует в Бердске

7 600 новых случаев коронавируса выявлено в 83 регионах России, сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 592 280 человек.

За последние сутки умерли 95 человек (за весь период — 8 206).

По выздоровлению выписаны 4 705 человек (за весь период — 344 416).

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:

Москва — 1 068

Подмосковье — 506

Ханты-Мансийский АО — 295

Нижегородская область — 219

Санкт-Петербург — 217

Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:

Ненецкий АО — 0%



Чукотский АО — 0%Москва — 0,5%.