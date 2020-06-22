Особенности русских сериалов

Несмотря на то, что российским сериалам довольно трудно, пока еще, конкурировать с зарубежными многосерийными лентами по различным факторам, они пользуются популярностью у «домашних зрителей». Отличительной особенность отечественных лент является «обыденность» сюжетов. Это позволяет зрителям как бы увидеть собственную жизнь со стороны.

В последние годы российский кинематограф динамично развивается. Менталитет отечественных зрителей в значительной степени отличается. Поэтому даже при использовании распространенных шаблонов западного кинематографа, русские сериалы 2020 более глубокие.

Сегодня можно посмотреть отечественные сериалы различных жанров. Наиболее востребованные из них следующие: