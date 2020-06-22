Особенности русских сериалов

Несмотря на то, что российским сериалам довольно трудно, пока еще, конкурировать с зарубежными многосерийными лентами по различным факторам, они пользуются популярностью у «домашних зрителей». Отличительной особенность отечественных лент является «обыденность» сюжетов. Это позволяет зрителям как бы увидеть собственную жизнь со стороны.
В последние годы российский кинематограф динамично развивается. Менталитет отечественных зрителей в значительной степени отличается. Поэтому даже при использовании распространенных шаблонов западного кинематографа, русские сериалы 2020 более глубокие.
Сегодня можно посмотреть отечественные сериалы различных жанров. Наиболее востребованные из них следующие:
- Боевики. Главным тезисом фильмов этой категории является мысль о том, что добро должно быть с кулаками, а зло обязательно наказано. Как правило, главный герой в таких сериалах постоянно борется с различными преступлениями, коррупцией или терроризмом.
- Детективы. Сюжеты таких сериалов расследуются на расследовании совершенных преступлений. Как правило, в таких фильмах зрителю предоставляется возможность выдвигать собственные версии, но в большинстве случаев финал детективных сериалов всегда неожиданный.
- Драмы. Этот вид сериалов всегда отличается сложным сюжетом. Часто он затрагивает длительный жизненный период главных героев. В фильмах драматического жанра может отражаться личная жизнь персонажей или их конфликт с обществом. Зритель в процессе просмотра сопереживает главным героям, поддерживает или осуждает их поступки. Российские драматические сериалы наполнены очень глубоким смыслом и остаются в памяти надолго.
- Исторические фильмы. В последнее время данный вид сериалов пользуется большим спросом. Такие ленты несут познавательную нагрузку, поскольку в них реконструируются определенные события прошлого.
- Военные фильмы. Эти сериалы можно считать разновидностью исторических. Многие из них связаны с конкретными историческими военными событиями.
- Комедии. Они отличаются разнообразием сюжетов. Главная цель сериалов данного жанра — поднять настроение зрителей и отвлечь от реальных проблем.