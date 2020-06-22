Подписи против мусорной свалки около кладбища Бердска в нескольких местах собирают активисты Алексей Шабин и Наталья Слесарева

22 июня Алексей отправил открытое письмо к губернатору Андрею Травникову. А Наталья организовала сбор подписей. Возможно, общественники объединятся ради сбора подписей и на электронной платформе.

Свалка должна появиться в 2022 году

Отправил открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в приемную правительства Новосибирской области борец за ликвидацию существующей мусорной свалки на территории Бердска Алексей Шабин. Однако сегодня, 22 июня, содержание письма касается создания полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова в минувший четверг, 18 июня.

Кстати, фотовидеорепортаж с места будущей свалки вы можете посмотреть здесь.

Свалка на свалке

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Шабин, его инициативная группа готовит обращение в комитет по экологии Государственной думы. Шабин с единомышленниками полагает, что вопрос строительства мусорной свалки «под носом у Бердска» надо выносить на федеральный уровень, поскольку «на местном уровне все давно и окончательно решено».

Активист уже делал попытку выступать против существующей в Бердске мусорной свалки — в феврале и весной планировал сбор подписей и митинг за перенос полигона подальше от города. Но, по его словам, довести задуманное не удалось, так как вмешался карантин из-за коронавируса.

— Мы эту акцию отложили на неопределенный срок. А тут узнаем, что у нас чудесным образом под самым носом вторая свалка образуется. Это крайне удивительно!

Он создал петицию о закрытии бердского мусорного полигона, которую к его удивлению за пару месяцев подписали всего две сотни человек. Но Алексей не теряет надежды, что после снятия режима самоизоляции активность горожан повысится. И они «посмотрят со стороны» на свой родной Бердск.

— Направил открытое письмо сегодня, 22 июня. Хочу посмотреть реакцию Андрея Травникова и отношение министерства ЖКХ Новосибирской области к этой ситуации. Пока я нацелен писать в Москву. То, что происходит сейчас — это не очень здорово, — говорит Алексей Николаевич 22 июня.



Подписи против свалки собирают и другие активисты

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» другая бердская активистка Наталья Слесарева, ее команда организовала сбор подписей против будущей свалки под Бердском в минувшие выходные.

— Мы собираем подписи под обращением к губернатору Андрею Травникову в магазине микрорайона Юго-Восточного. Помимо этого, будем собирать подписи в доме №16 по ул. Ленина. Помимо этого, мы приняли решение об обращении в областную прокуратура и генеральную. Это связано с тем, что разрешения на строительство нет, а стройка идет, — рассказала Наталья Петровна сегодня, 22 июня.

Стоит отметить, что в День России, 12 июня, Наталья выступила с одиночным пикетом в микрорайоне Юго-Восточном. Однако на место акции оперативно приехала полиция. Наталья Петровна не исключает возможности объединения с Алексеем Шабиным для сбора подписей против строительство полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района. Кроме того, рассматривается создание электронной петиции на сайте www.change.org.



Подпись против свалки можно поставить здесь:

Дом №16 по ул. Ленина в Бердске в штабе КПРФ.

Магазин на третьем проезде микрорайона Юго-Восточного в Бердске .

Телефон Натальи Слесаревой для связи — 8999-468-74-91.

Текст открытого письма к Андрею Травникову. Дословно

В марте 2020 года среди жителей города Бердска стартовал сбор подписей против полигона твердых бытовых отходов (ТБО) расположенного с 1954 года на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010658:18 площадью 402516 м2 с местоположением: Новосибирская область, однако ситуация с пандемией внесла свои коррективы в сбор подписей.

В июне 2020 год появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически начале строительства подъездных путей со стороны города Бердска, а также иные подготовительные работы под полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора, строительстве подъездных путей, в границах Искитимского района, но на территории непосредственно прилегающей к границам города Бердска. Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска.

Мэр города Бердска, Шестернин Евгений Анатольевич, непосредственно заинтересованное в качестве жизни, благополучии и здоровье жителей, экологической обстановке подконтрольного ему муниципального образования не проявляет должной инициативы, как по вопросу существующего полигона ТБО, находящегося в черте города Бердска, бравируя общими формулировками, так и по остановке процесса согласования строительства нового полигона, мотивируя это тем, что решение о выдаче разрешения это удел района, которому принадлежат эти земли. Данная позиция главы города в полной мере характеризует его отношение к судьбе города и здоровью его жителей. Кроме того факт того, что полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского район будет – уже 100% подтвердили в правительстве Новосибирской области в лице министра ЖКХ и глава Искитимского района Олег Владимирович Лагода.

В связи с этим призываем Вас, предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к руководству области, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения. Помогите сохранить и очистить город, в том числе от незаинтересованных в этом управленцев!

Где построят мусорную свалку

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости собственником земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085. является Голубев Виктор Алексеевич.

Категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.

На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется к реализации проект полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Как сообщается, все мероприятия осуществляются под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Кроме того, проект полигона TKO находится на стадии получения экспертиз. Подтвердилось и то, что публичные обсуждения состоялись 12 мая 2020 года.

Администрацией района разрешения на ведение работ не выдавались. Строительство полигона должно начаться после прохождения экспертиз и получения положительных заключений. Проектируемый объект является природоохранным предприятием и предназначен для централизованного сбора и захоронения отходов производства и потребления организаций, учреждений, жилых зданий, уличного смета с территории улиц, проездов, площадок и так далее. Полигон TKO предусмотрен к размещению на земельном участке площадью 220 000 кв. м. (22,0 га), — гласит официальный ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск» главы Искитимского района Олега Лагоды.

Также выяснилось и то, что согласно проекту, мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.

19 июня, отдел благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало создание полигона ТКО около кладбища Бердска, но на землях Искитимского района:

— В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов в Новосибирской области постановлением правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 — п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема).

Территориальной схемой предусмотрено создание объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской в рамках инвестиционного проекта, земельный участок 54:07:047401:1085, мощность 120 тыс. тонн/год, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.