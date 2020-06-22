22.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Контекстная реклама

15:10 22.06.2020
0

Контекстная реклама – эффективный способ продвижения бизнеса.

Главная привлекательная особенность контекстной рекламы заключается в том, что ее видит заинтересованная аудитория. Но для этого должны быть правильно подобраны ключевые слова и верно сделаны настройки. Заказать разработку контекстной рекламы можно здесь statura.ru/nastrojka-kontekstnoj-reklamy/.

Существуют различные виды контекстной рекламы:

  • Поисковая и тематическая. Она появляется в поисковой выдаче различных систем, когда пользовательский запрос полностью совпадает с данными в настройках. Данный тип рекламы используется для продвижения разнообразного спектра услуг и продуктов.
  • Статическая и динамическая. Ее условно можно сравнить с наружной рекламой. Статические объявления фиксируются в одном и том же месте страницы, и пользователь видит их постоянно. При этом статистическая реклама характеризуется постоянным содержимым, а в динамической объявления постоянно меняются.
  • Текстовая и текстово-графическая. В первом случае в объявлениях используется только текст. Он составляется специалистами и его цель с помощью специальных слов заставить пользователя кликнуть по рекламе. Текстово-графическая реклама состоит из связки баннер — текст. Изображение привлекает внимание пользователя, а текст усиливает заинтересованность. Данный формат контекстной рекламы считается наиболее эффективным.

С помощью специальных настроек можно точно настроить контекстную рекламу для целевой аудитории. Поскольку объявления будут высвечиваться только на странице пользователей, которые ввели определенный запрос, то это гарантирует высокую эффективность данного вида рекламы. Важно то, что оплата контекстной рекламы осуществляется только за переходы по ссылкам.

С помощью контекстной рекламы можно в короткое время увеличить количество продаж. Кроме того она является целесообразной в случаях, когда требуется вывести на рынок новый товар или услугу. Важно позаботится о том, чтобы контекстная реклама была привлекательной и заметной по внешнему виду, но при этом не выглядела назойливой. Кроме того она должна быть информативной, чтобы пользователь мог быстро понять насколько ему интересно предложение данное предложение.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отвлечь чиновников от передачи власти Путиным приемнику призвана «поправка Терешковой» в Конституции
16:30 22-06-2020
Отвлечь чиновников от передачи власти Путиным приемнику призвана «поправка Терешковой» в Конституции
Скоро 9 млн: COVID-19 заражены 8,9 человек в мире
16:16 22-06-2020
Скоро 9 млн: COVID-19 заражены 8,9 человек в мире
БердскПодписи против мусорной свалки около кладбища Бердска в нескольких местах собирают активисты Алексей Шабин и Наталья Слесарева 1
16:10 22-06-2020
Подписи против мусорной свалки около кладбища Бердска в нескольких местах собирают активисты Алексей Шабин и Наталья Слесарева
Смертельный COVID-19 погубил еще 95 человек за сутки в России. Всего от него умерли 8 206 человек на 22 июня
15:45 22-06-2020
Смертельный COVID-19 погубил еще 95 человек за сутки в России. Всего от него умерли 8 206 человек на 22 июня
БердскСмогут зажечь принесенную с собой "Свечу памяти" в День скорби жители на Мемориале Славы в Бердске в 21.00 22 июня
15:34 22-06-2020
Смогут зажечь принесенную с собой
Бердск«Новые люди» идут во власть 2
15:33 22-06-2020
«Новые люди» идут во власть
Выбирают 2 колеса: Пересаживаются с автомобилей на мотоциклы жители России
15:32 22-06-2020
Выбирают 2 колеса: Пересаживаются с автомобилей на мотоциклы жители России
Еврокомиссия против схем гражданства за инвестиции
15:16 22-06-2020
Еврокомиссия против схем гражданства за инвестиции
Завершил полет на крыше и повалил старую березу гонщик на ВАЗ-2106 в деревне Белово Искитимского района
15:15 22-06-2020
Завершил полет на крыше и повалил старую березу гонщик на ВАЗ-2106 в деревне Белово Искитимского района
Четыре причины, почему стоит изучать английский язык офлайн
15:15 22-06-2020
Четыре причины, почему стоит изучать английский язык офлайн