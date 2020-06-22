Главная привлекательная особенность контекстной рекламы заключается в том, что ее видит заинтересованная аудитория. Но для этого должны быть правильно подобраны ключевые слова и верно сделаны настройки. Заказать разработку контекстной рекламы можно здесь statura.ru/nastrojka-kontekstnoj-reklamy/.

Существуют различные виды контекстной рекламы:

Поисковая и тематическая. Она появляется в поисковой выдаче различных систем, когда пользовательский запрос полностью совпадает с данными в настройках. Данный тип рекламы используется для продвижения разнообразного спектра услуг и продуктов.

Статическая и динамическая. Ее условно можно сравнить с наружной рекламой. Статические объявления фиксируются в одном и том же месте страницы, и пользователь видит их постоянно. При этом статистическая реклама характеризуется постоянным содержимым, а в динамической объявления постоянно меняются.

Текстовая и текстово-графическая. В первом случае в объявлениях используется только текст. Он составляется специалистами и его цель с помощью специальных слов заставить пользователя кликнуть по рекламе. Текстово-графическая реклама состоит из связки баннер — текст. Изображение привлекает внимание пользователя, а текст усиливает заинтересованность. Данный формат контекстной рекламы считается наиболее эффективным.

С помощью специальных настроек можно точно настроить контекстную рекламу для целевой аудитории. Поскольку объявления будут высвечиваться только на странице пользователей, которые ввели определенный запрос, то это гарантирует высокую эффективность данного вида рекламы. Важно то, что оплата контекстной рекламы осуществляется только за переходы по ссылкам.

С помощью контекстной рекламы можно в короткое время увеличить количество продаж. Кроме того она является целесообразной в случаях, когда требуется вывести на рынок новый товар или услугу. Важно позаботится о том, чтобы контекстная реклама была привлекательной и заметной по внешнему виду, но при этом не выглядела назойливой. Кроме того она должна быть информативной, чтобы пользователь мог быстро понять насколько ему интересно предложение данное предложение.