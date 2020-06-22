Еврокомиссия против схем гражданства за инвестиции

Ни для кого не секрет, что в последние годы политические институты ЕС, включая еврокомиссию, оказывают давление на государства, имеющие программы гражданства в обмен на инвестиции (в Европе это Болгария, Кипр и Мальта).

Понятно, что экономики Германии и Франции, которые задают тон этой критики, вполне себе самодостаточны, и исходя из политических соображений в этих государствах не может идти речи о том, чтобы привлекать инвестиции методом продажи паспортов. Для больших экономик заработки продаже паспортов попросту не актуальны. Верно и обратное: чем меньше экономика, тем заметнее в бюджете будут поступления от инвестиционной программы гражданства. В некоторых странах, как в свое время было на Антигуа и Барбуде, такие поступления могут превысить 20 % всех бюджетных поступлений.

В большинстве случаев паспортные программы запускаются в тех странах, которые удовлетворяют одному или всем из нижеперечисленных критериев:

Отсутствие или скудность природных ресурсов; Высокий уровень государственного долга; Сравнительно небольшой размер экономики страны.

Тем не менее, представляется очевидным, что главные экономики Евросоюза от существующих паспортных программ получают очевидную пользу, просто она носит косвенный характер. Лидирующие экономики Евросоюза являются крупнейшими бенефициарами вторичных инвестиций, которые вырастают из первоначальных вложений, сделанных иностранцами для покупки паспортов бедных или обделенных ресурсами стран ЕС.

Действительно, Кипр и Мальта слишком малы, чтобы подходить для крупных инвестиций, но именно эти государства зачастую оказываются воротами для прямых инвестиций на рынке ЕС. Таким образом, как бы парадоксально это ни звучало, европейские институты, включая Еврокомиссию, которые выступают против европейских программ гражданства в обмен на инвестиции, невольно выступают и против финансовых интересов крупнейших государств-членов ЕС.

В компании «Элма Глобал», которая специализируется на инвестиционной иммиграции, отмечают, что во всем мире менеджеры, которые занимаются управлением состояниями, а также частные банкиры, постоянно работают над новыми методами контакта с ультра-состоятельными индивидуумами. Все это происходит в то же самое время, когда инвесторы, которых они ищут, выстраиваются в очередь за дверями кипрских и мальтийских министерств, которым поручено рассматривать и утверждать заявки на инвестиционное гражданство.

Многие из этих людей хотят получить паспорт гражданина Евросоюза и идущий вместе с ним бонус доступа к рынкам ЕС. Иностранные инвесторы выбирают Болгарию, Мальту или Кипр в качестве трамплина; можно сказать, что эти страны получат первичные инвестиции. Вторичные и, возможно, более весомые, будут предназначены для крупных экономик, не предлагающих прямых путей получения экономического гражданства.

Последние годы уровень прямых иностранных инвестиций во многих странах Евросоюза находится в отрицательных значениях. Может быть, не стоит рубить сук, на котором сидишь?