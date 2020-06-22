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Синяк на полруки появился у 5-летней девочки после анализа крови в Бердске. А у лаборатории свое понятие «большой» гематомы

17:45 22.06.2020, Алина Бурова Фото: Читателей
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Во время забора крови у ребенка медсестра долго не могла попасть в вену. Кровь не шла. Дочь сидела спокойно и терпела боль. В итоге в процесс был включён администратор, рассказала мать девочки.

Синяк на полруки появился у 5 летней девочки после анализа крови в Бердске. А у лаборатории свое понятие большой гематомы
Синяк после сдачи крови на анализ появился у 5-летней бердчанки

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска. Горожанка рассказала, как ее 5-летней девочке недавно взяли кровь из вены в медицинской компании «СиблабЛитех», после чего у ребенка на руке образовался синяк.

— 11 июня обратилась с дочкой в филиал одной из крупных частных клиник города для того, чтобы сделать анализ крови. Поскольку в детском медицинском учреждении не проводят необходимые нам анализы, пришлось обратиться в платную клинику. Во время процедуры забора крови у ребенка, медсестра длительное время не могла попасть в вену. Кровь не шла. Дочь сидела спокойно и терпела боль. В итоге в действующий процесс был включён администратор, что вызвало у меня возмущение. Как оказалось, медицинский работник упёрлась иглой в вену так, что в буквальной степени, та самая игла чуть ли не вышла с другой стороны наружу. Даже просьба от администратора перевернуть пробирку, была воспринята медсестрой таким образом, будто она не знала элементарных правил по технике проведения забора крови. Ранее, когда мы обращались в эту клинику, здесь работали совершенно другие сотрудники, видимо, произошла смена персонала, — сообщила мать девочки.

Когда они приехали домой, и молодая мама отклеила лейкопластырь, который был на руке 5-летней девочки, она увидела огромный синяк. Он со временем увеличивался в размерах. Как говорит мать, до произошедшего случая, подобные реакции после забора крови у её девочки не возникали.

Получив анализы, бердчанка хотела обратиться напрямую к директору клиники, но позвонила по номеру, по которому можно было оставить отзыв о работе медицинских сотрудников. Внятного ответа она не получила. По её предположениям, это был номер той самой клиники в которой и проводился анализ. Попытки позвонить по телефону горячей линии в Москву также закончились неудачей.

Нам удалось дозвониться до руководителя организации заборных пунктов крови «СиблабЛитех».
По её словам, и администратор, и медицинский сотрудник имеют медицинское образование, а ситуация с образованием гематомы на месте укола не так страшна.

— В наших заборных пунктах работают медсестры только с медицинским образованием и опытом. Также они выполняют работу администратора. Если одной из медсестер требуется помощь, то вторая эту помощь ей оказывает, главным образом, когда речь идёт о детях. Сложившуюся ситуацию я могу прокомментировать лишь в общих чертах. К сожалению, синяки могут произойти при процессе взятия крови. Например, когда у человека труднодоступные вены. Да, такие случаи периодически происходят. Так как жалобы от мамы по поводу этого случая не поступало, то я ничего вам сказать не могу. Можете обратиться в главный корпус компании через официальный письменный запрос. Понятие «большая» и «маленькая гематома» у всех разное.
«У страха глаза велики», а особенно у родителей, — пояснила руководитель организации заборных пунктов крови «СиблабЛитех».

На сегодняшний день состояние девочки удовлетворительное. Синяк спустя почти 2 недели постепенно сходит.

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От редакции

Большой синяк у девочки?

Аноним, 22 июня 2020 18:21
Наберут кого попало.
Аноним, 22 июня 2020 18:40
Я напишу свою историю по сдаче анализов в частной клинике на Первомайской возле 1 школы.
Пришел и тут же подписал договор и все, прошел в кабинет для анализов и тут же, садитесь, сейчас возьмем кровь.
Я спрашиваю.
А на что вы собираетесь брать кровь ?
Отвечает.
Ну вы же от нашего доктора ?
Нет, я с городской больницы.
Спросила фамилию и стала смотреть компьютер.
Да, вас у нас в базе нет.
Садитесь, сейчас возьмем кровь.
На что вы собрались брать кровь ?
- А у вас есть направление ?
Да, вот оно, посмотрела, вернула.
- Садитесь сейчас возьмем кровь.
Дак вы у себя то запишите, как вы будете отправлять в лабораторию мне на ресепшен ничего не выдали, на что анализ, сколько стоит.
- Заплатите, как мы возьмем у вас кровь.
На что вы будете отправлять анализ ?
Сходила на ресепшн, вернулась, говорит берите ручку и пишите свою фамилию и анализ на что вы сдаете.
Пришел за анализом, результат напечатан, без печати лаборатории.
На словах Сиблабсервис.
Звоню в лабораторию и спрашиваю, а был ли анализ.
Отвечает, я не имею права выдавать информацию даже, если это ваш анализ.
Аноним, 22 июня 2020 18:46
Заявление в правоохранительные органы и пусть квалифицируют как побои.
Аноним, 22 июня 2020 19:35
Мне в той же клинике тоже ткнули иголкой так, рука потом полгода не сгибалась в локте.
Наверно на анализы надо брать бывших наркоманов.
Они вены найдут везде.
Аноним, 22 июня 2020 19:41
А - нет, там не печати не было, а чек не выдали.
Странная клиника, получается просто сдаешь кровь, платишь деньги.
Сдаешь кровь, выходишь и говоришь на ресепшн, сдал кровь, платишь деньги и уходишь без чека.
А потом как ?
Может есть у кого опыт, объясните ?
Подписываешь договор о разглашении 3 лицам, проходишь в кабинет, сдаешь кровь, а потом медсестра идет на ресепшн и спрашивает.
Вот тут вот приходил, такой в синей кофте, за что он заплатил, и как его фамилия.
А вот эта вот, в красной шапочке, кто она такая за что платила.
Так что ли или как ?
Аноним, 22 июня 2020 20:17
На бэмзовской больнице прям перед новым годом.
Врач в городской больнице выдала направление и говорит.
Вы можете сдать у себя на микрорайоне.
Зачем сюда бегать у нас есть курьер.
Как дурак поверил, а ведь чувствовал, что туда лучше не ходить.
На бэмзе взяла самую толстую иглу и шприц большой. Я еще подумал, зачем такой большой шприц. ОНа мне просто воткнула и ручку от шприца быстро на себя и быстро прижала бинтом, не ватой, а бинтом.
Я тогда сперва обрадовался, надо же, как быстро.
Вышел в коридор, посмотрел на вену, а там шишка и кровь бежит.
Я сидел, сидел, ждал пока пройдет, потом пришел домой и вижу шишка не проходит и болит.
У меня все праздники рука болела.
А потом когда я пришел к врачу, то она мне говорит, а что же вы без анализа то ко мне пришли.
Я говорю, ну дак курьер же носит.
Курьер говорит уже не носит, он там носит что то другое.
Пошел на бэмзовскую больницу за анализом.
А там в регистратуре нету, в лаборатории нету, потом вроде фамилию не так написали поэтому не могли найти. Написали якобы дубликат, отличные анализы, все в норме.
А я так думаю, что медсестра в шприц ничего и не набрала она просто продырявила вену увидела, что шишка надуулась и быстро заткнула и отправила.

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