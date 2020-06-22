Синяк на полруки появился у 5-летней девочки после анализа крови в Бердске. А у лаборатории свое понятие «большой» гематомы

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска. Горожанка рассказала, как ее 5-летней девочке недавно взяли кровь из вены в медицинской компании «СиблабЛитех», после чего у ребенка на руке образовался синяк.
— 11 июня обратилась с дочкой в филиал одной из крупных частных клиник города для того, чтобы сделать анализ крови. Поскольку в детском медицинском учреждении не проводят необходимые нам анализы, пришлось обратиться в платную клинику. Во время процедуры забора крови у ребенка, медсестра длительное время не могла попасть в вену. Кровь не шла. Дочь сидела спокойно и терпела боль. В итоге в действующий процесс был включён администратор, что вызвало у меня возмущение. Как оказалось, медицинский работник упёрлась иглой в вену так, что в буквальной степени, та самая игла чуть ли не вышла с другой стороны наружу. Даже просьба от администратора перевернуть пробирку, была воспринята медсестрой таким образом, будто она не знала элементарных правил по технике проведения забора крови. Ранее, когда мы обращались в эту клинику, здесь работали совершенно другие сотрудники, видимо, произошла смена персонала, — сообщила мать девочки.
Когда они приехали домой, и молодая мама отклеила лейкопластырь, который был на руке 5-летней девочки, она увидела огромный синяк. Он со временем увеличивался в размерах. Как говорит мать, до произошедшего случая, подобные реакции после забора крови у её девочки не возникали.
Нам удалось дозвониться до руководителя организации заборных пунктов крови «СиблабЛитех».
По её словам, и администратор, и медицинский сотрудник имеют медицинское образование, а ситуация с образованием гематомы на месте укола не так страшна.
— В наших заборных пунктах работают медсестры только с медицинским образованием и опытом. Также они выполняют работу администратора. Если одной из медсестер требуется помощь, то вторая эту помощь ей оказывает, главным образом, когда речь идёт о детях. Сложившуюся ситуацию я могу прокомментировать лишь в общих чертах. К сожалению, синяки могут произойти при процессе взятия крови. Например, когда у человека труднодоступные вены. Да, такие случаи периодически происходят. Так как жалобы от мамы по поводу этого случая не поступало, то я ничего вам сказать не могу. Можете обратиться в главный корпус компании через официальный письменный запрос. Понятие «большая» и «маленькая гематома» у всех разное.
«У страха глаза велики», а особенно у родителей, — пояснила руководитель организации заборных пунктов крови «СиблабЛитех».
На сегодняшний день состояние девочки удовлетворительное. Синяк спустя почти 2 недели постепенно сходит.
Пришел и тут же подписал договор и все, прошел в кабинет для анализов и тут же, садитесь, сейчас возьмем кровь.
Я спрашиваю.
А на что вы собираетесь брать кровь ?
Отвечает.
Ну вы же от нашего доктора ?
Нет, я с городской больницы.
Спросила фамилию и стала смотреть компьютер.
Да, вас у нас в базе нет.
Садитесь, сейчас возьмем кровь.
На что вы собрались брать кровь ?
- А у вас есть направление ?
Да, вот оно, посмотрела, вернула.
- Садитесь сейчас возьмем кровь.
Дак вы у себя то запишите, как вы будете отправлять в лабораторию мне на ресепшен ничего не выдали, на что анализ, сколько стоит.
- Заплатите, как мы возьмем у вас кровь.
На что вы будете отправлять анализ ?
Сходила на ресепшн, вернулась, говорит берите ручку и пишите свою фамилию и анализ на что вы сдаете.
Пришел за анализом, результат напечатан, без печати лаборатории.
На словах Сиблабсервис.
Звоню в лабораторию и спрашиваю, а был ли анализ.
Отвечает, я не имею права выдавать информацию даже, если это ваш анализ.
Наверно на анализы надо брать бывших наркоманов.
Они вены найдут везде.
Странная клиника, получается просто сдаешь кровь, платишь деньги.
Сдаешь кровь, выходишь и говоришь на ресепшн, сдал кровь, платишь деньги и уходишь без чека.
А потом как ?
Может есть у кого опыт, объясните ?
Подписываешь договор о разглашении 3 лицам, проходишь в кабинет, сдаешь кровь, а потом медсестра идет на ресепшн и спрашивает.
Вот тут вот приходил, такой в синей кофте, за что он заплатил, и как его фамилия.
А вот эта вот, в красной шапочке, кто она такая за что платила.
Так что ли или как ?
Врач в городской больнице выдала направление и говорит.
Вы можете сдать у себя на микрорайоне.
Зачем сюда бегать у нас есть курьер.
Как дурак поверил, а ведь чувствовал, что туда лучше не ходить.
На бэмзе взяла самую толстую иглу и шприц большой. Я еще подумал, зачем такой большой шприц. ОНа мне просто воткнула и ручку от шприца быстро на себя и быстро прижала бинтом, не ватой, а бинтом.
Я тогда сперва обрадовался, надо же, как быстро.
Вышел в коридор, посмотрел на вену, а там шишка и кровь бежит.
Я сидел, сидел, ждал пока пройдет, потом пришел домой и вижу шишка не проходит и болит.
У меня все праздники рука болела.
А потом когда я пришел к врачу, то она мне говорит, а что же вы без анализа то ко мне пришли.
Я говорю, ну дак курьер же носит.
Курьер говорит уже не носит, он там носит что то другое.
Пошел на бэмзовскую больницу за анализом.
А там в регистратуре нету, в лаборатории нету, потом вроде фамилию не так написали поэтому не могли найти. Написали якобы дубликат, отличные анализы, все в норме.
А я так думаю, что медсестра в шприц ничего и не набрала она просто продырявила вену увидела, что шишка надуулась и быстро заткнула и отправила.