Синяк на полруки появился у 5-летней девочки после анализа крови в Бердске. А у лаборатории свое понятие «большой» гематомы

Во время забора крови у ребенка медсестра долго не могла попасть в вену. Кровь не шла. Дочь сидела спокойно и терпела боль. В итоге в процесс был включён администратор, рассказала мать девочки.

Синяк после сдачи крови на анализ появился у 5-летней бердчанки

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска. Горожанка рассказала, как ее 5-летней девочке недавно взяли кровь из вены в медицинской компании «СиблабЛитех», после чего у ребенка на руке образовался синяк.

— 11 июня обратилась с дочкой в филиал одной из крупных частных клиник города для того, чтобы сделать анализ крови. Поскольку в детском медицинском учреждении не проводят необходимые нам анализы, пришлось обратиться в платную клинику. Во время процедуры забора крови у ребенка, медсестра длительное время не могла попасть в вену. Кровь не шла. Дочь сидела спокойно и терпела боль. В итоге в действующий процесс был включён администратор, что вызвало у меня возмущение. Как оказалось, медицинский работник упёрлась иглой в вену так, что в буквальной степени, та самая игла чуть ли не вышла с другой стороны наружу. Даже просьба от администратора перевернуть пробирку, была воспринята медсестрой таким образом, будто она не знала элементарных правил по технике проведения забора крови. Ранее, когда мы обращались в эту клинику, здесь работали совершенно другие сотрудники, видимо, произошла смена персонала, — сообщила мать девочки.

Когда они приехали домой, и молодая мама отклеила лейкопластырь, который был на руке 5-летней девочки, она увидела огромный синяк. Он со временем увеличивался в размерах. Как говорит мать, до произошедшего случая, подобные реакции после забора крови у её девочки не возникали.



Получив анализы, бердчанка хотела обратиться напрямую к директору клиники, но позвонила по номеру, по которому можно было оставить отзыв о работе медицинских сотрудников. Внятного ответа она не получила. По её предположениям, это был номер той самой клиники в которой и проводился анализ. Попытки позвонить по телефону горячей линии в Москву также закончились неудачей.

Нам удалось дозвониться до руководителя организации заборных пунктов крови «СиблабЛитех».

По её словам, и администратор, и медицинский сотрудник имеют медицинское образование, а ситуация с образованием гематомы на месте укола не так страшна.

— В наших заборных пунктах работают медсестры только с медицинским образованием и опытом. Также они выполняют работу администратора. Если одной из медсестер требуется помощь, то вторая эту помощь ей оказывает, главным образом, когда речь идёт о детях. Сложившуюся ситуацию я могу прокомментировать лишь в общих чертах. К сожалению, синяки могут произойти при процессе взятия крови. Например, когда у человека труднодоступные вены. Да, такие случаи периодически происходят. Так как жалобы от мамы по поводу этого случая не поступало, то я ничего вам сказать не могу. Можете обратиться в главный корпус компании через официальный письменный запрос. Понятие «большая» и «маленькая гематома» у всех разное.

«У страха глаза велики», а особенно у родителей, — пояснила руководитель организации заборных пунктов крови «СиблабЛитех».

На сегодняшний день состояние девочки удовлетворительное. Синяк спустя почти 2 недели постепенно сходит.