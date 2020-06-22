Была корона? Всплеск антител к COVID-19 показал анализ у жестко переболевшей ОРВИ жительницы соседнего Бердску Искитима

Елена жестко переболела ОРВИ в начале мая. В тесте на коронавирус женщине отказали — нет симптомов коронавируса. Искитимка провела тест в платной клинике через три недели после болезни. Спустя месяц проверила себя на антитела к новому вирусу.

Женщина сдала тест на антитела к COVID-19 спустя полтора месяца

Сдала тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG героиня сайта «Весь Искитим» Елена. Ранее сайт «Весь Искитим» рассказывал, как жительнице Искитима отказали в анализе на COVID-19 после 6 дней температуры в 38 градусов в отделениях терапии и инфекции ЦГБ Искитима жительнице города.

Тогда Елена вызвала врача на дом в первый рабочий день после праздников. Фельдшер “скорой” поставила больной левостороннюю пневмонию, но она не подтвердилась. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов объяснил, что для анализа на COVID-19 нужны основания. Женщине пришлось самой сдавать анализ в частной клинике за 1 450 рублей на коронавирус, чтобы избежать трагедии.

20 мая Елена рассказала сайту “Весь Искитим”, что анализ на коронавирус женщине пришел отрицательный. А уже сегодня, 22 июня, искитимка сообщила сайту «Весь Искитим» шокирующую новость:

— Тест на коронавирус оказался отрицательным, а вот на антитела оказался очень сильно положительным. Они показывают, что у меня выработался очень сильный иммунитет именно на COVID-19. Но я на самом деле очень сильно болела, у меня температура не спадала неделю. Я лежала в бреду. Я посмотрела, что отрицательным тест считается, если показатель КП ( коэффициент позитивности — прим. ред.) меньше 1. Если от 0,9 до 1, то тест является сомнительным. А от если больше 1, то это положительный. У меня 15 с лишним. Представьте, какой у меня был всплеск в организме, что у меня выработались такие антитела! — недоумевает Елена.

Напомним, у Елены шесть дней держалась температура 38. Насморка, кашля, одышки не было, горло не болело, обоняние и вкус был в норме. Длилось это все первомайские праздники. Так как больница в эти дни не работала, женщина не могла попасть к врачу.

Она дождалась рабочих дней и вызвала врача на дом.

Во второй половине дня 6 мая приехала молодая девушка-фельдшер (в халате, маске и перчатках). Послушала и определила левостороннюю пневмонию. Предложила два варианта на выбор – либо завтра на прием и на снимки, либо сегодня в терапию и там снимки сделают, – рассказала Елена.

Искитимка выбрала второй вариант – с направлением она приехала в терапию, там взяли анализы – кровь и мочу. В соседнем здании хирургии сделали снимок легких. Также смерили температуру – на тот момент она была 36,6. Также измерили сатурацию – насыщенность кислородом – она тоже оказалась в норме. Пневмония не подтвердилась. Тогда Елена спросила, когда будут брать анализы на коронавирус.

Мне ответили, что если бы подтвердилась пневмония, тогда бы взяли анализ на COVID-19. А так – не положено. Ведь контактов с больными у меня не было, за границей я не была. Еще раз измерили температуру и отправили домой. Спросила, можно ли на работу ходить? Сказали – можно в маске, раз температуры нет. Если предположить, что у меня коронавирус, какое количество людей я могла бы заразить за день? – спрашивает Елена.

Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отметил, что анализ у Елены брать не должны были. Его не берут у всех, у кого есть признаки ОРВИ, хотя сам он считает, что должно быть иначе.

— Просто при вирусной инфекции не берется анализ на коронавирус. Их лечат, дают больничные листы, изолируют дома – вручают предписание о самоизоляции. А когда есть клинические проявления COVID-19, тогда больной обследуется и госпитализируется. В том числе, если есть пневмония берется анализ, если он контактировал с заболевшими коронавирусом или он недавно приехал из стран и городов риска, – подчеркнул Алексей Алексеевич.

Все же Елена проявила благоразумность — сделала анализ и изолировала себя сама. Елена решила не шутить с судьбой и все-таки провериться. Она обратилась в частную клинику, где делают анализ на коронавирус и сдать его за свой счет. Что и сделала. Также она решила не выходить на работу и не рисковать здоровьем других людей.

Продолжение следует.