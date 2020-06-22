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Десятки вместо сотен: Возложил цветы к Мемориалу Славы в День памяти-2020 в маске мэр Бердска

17:38 22.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В 12:15 (по Москве)— точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на СССР— проходит общероссийская минута молчания. В 16.15 в Бердске почтили память не вернувшихся с войны героев.

Десятки вместо сотен: Возложил цветы к Мемориалу Славы в День памяти 2020 в маске мэр Бердска
Мэр Бердска Евгений Шестернин возложил цветы на Мемориале Славы

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, по всей России проходят памятные мероприятия. В этот день жители страны приносят цветы к военным мемориалам, в 12:15 (по Москве)— точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на СССР— проходит общероссийская минута молчания.В 16.15 в Бердске на одну минуту прервалось вещание в эфире телевидения, радио, прекратилась работа касс в торговых центрах.

В Бердске возложение цветов на Мемориале Славы начал мэр города Евгений Шестернин и простые горожане вспомнили трагические события, произошедшие 79 лет назад, и почтили память не вернувшихся с войны героев. Единицы горожан вместо сотен пришли в парк Победы, чтобы почтить память тысяч наших земляков.

Подробности в ближайшее время.

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