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4 алкоголезависимых знака зодиака. А ты можешь стать алкоголиком?

17:31 22.06.2020 Фото: pxhere.com
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Ученые приводят свои версии возникновения данной проблемы, которые связаны с наследственностью и определенным геном привыкания, астрологи же предполагают, что немаловажную роль в склонности к алкоголизму играет и знак зодиака, под которым рожден человек.

4 алкоголезависимых знака зодиака. А ты можешь стать алкоголиком?
Близнецы сами раскрываются и дают возможность выговориться другим

Каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал алкоголь, отмечая, что в небольших дозах он может помочь расслабиться, наладить контакт с кем-либо и просто поднять настроение. Но есть и те, кто становится зависимым от горячительных напитков, употребляя их постоянно «для стимула».

Ученые приводят свои версии возникновения данной проблемы, которые связаны с наследственностью и определенным геном привыкания, астрологи же предполагают, что немаловажную роль в склонности к алкоголизму играет и знак зодиака, под которым рожден человек. Специалисты по звездам называют несколько таковых, о них и пойдет речь.

Общительные Близнецы, обожающие веселье

Представители данного знака утверждают, что никогда не станут пить без значимого повода, а еще – что выпить могут лишь в хорошей компании с достойными людьми. Действительно, Близнецы тяготеют к общению, причем без взаимодействия с людьми в непринужденной обстановке они могут просто-таки зачахнуть.

А чтобы это общение приносило полное удовлетворение – они предпочитают совмещать его с употреблением спиртного, так как алкоголь позволяет им расслабиться и дать волю чувствам и эмоциям. Только в такой атмосфере Близнецы сами раскрываются и дают возможность выговориться другим.

Упрямый Телец, не поддающийся уговорам

Тельцы – гурманы. Они просто обожают красивые застолья с вкусной едой и дорогой выпивкой, когда есть достойные собеседники и, как говорится, «вечер только начался». Представителям этого знака совершенно безразличен результат данной встречи – они заинтересованы в процессе, демонстрируя в самом начале «посиделок» свои хорошие манеры и светское воспитание, чуть позже – безудержное веселье и чувство юмора (если это мужчина – то сногсшибательные комплименты в адрес женщин), ну а под конец может увлечься спором (даже до конфликта).

Самое главное – остановить излишне выпившего Тельца или отговорить его от чего-либо практически невозможно, поэтому для него оптимальным вариантом будет уйти с вечеринки в разгаре, не прощаясь и не дожидаясь «кульминации».

Рассудительный Рак, имеющий слишком хорошую память

Большинство Раков не склонны проводить время в больших и шумных компаниях – они являются интровертами и предпочитают спокойный отдых и внутреннее умиротворение. Но после выпитого спиртного представители данного знака очень гармонично «вливаются» в любой веселящийся коллектив, проявляют свои эмоции, смешно шутят и даже иногда «пошлят». Хотя такие мероприятия для них скорее являются исключениями, чем постоянством, а отдыхать они предпочтут в кругу очень близких людей.

Хлебнув из бокала «градусного» напитка, Раки любят поразмышлять о смысле жизни, обсудить вечные истины и версии гибели человечества. Но если он немного «переберет» с дозировкой – есть риск воспоминаний обид десятилетней (а то и поболее) давности, звонков бывшим с претензиями и упреками. Понятно, что когда алкоголь перестает ими управлять – наступает период сожаления о содеянном и обещаний себе «закусывать сим-картой последнюю рюмку».

Философствующие Рыбы, стремящиеся многое поведать

А вот те люди, которые родились под покровительством созвездия Рыбы, очень положительно относятся к горячительным напиткам и не против выпить, хотя знают, что делать это достойно они совершенно не в состоянии. Как бы ни практиковались они в этом «искусстве сомелье», все равно алкоголь просто-таки выбивает у них почву из-под ног. Под воздействием градуса Рыбы начинают много фантазировать, часто принимая желаемое за действительное, а если выпьют чуть больше – в них просыпается буйный дух, который «требует разборок и продолжения банкета».

Вряд ли представители данного знака терпят неудобства от того, что ведут себя под воздействием алкоголя, мягко говоря, не очень адекватно (особенно это проявляется у мужчин). От отсутствия у них самоконтроля страдают обычно те, кто находится с ними в «момент истины» и выслушивают все то, что Рыбы считают нужным им поведать. Самым лучшим вариантом будет уложить спать «поднабравшихся» представителей знака.

Источник: rsute.ru

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