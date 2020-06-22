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За клевету в одноклассниках на мужчину и его дочь отработает 120 часов по решению суда жительница Купино

18:00 22.06.2020 Фото: pixabay.com
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Через свой смартфон женщина в алкогольном опьянении создала страничку мужчины и опубликовала информацию, порочащую его честь и достоинство, а также его несовершеннолетней дочери.

За клевету в одноклассниках на мужчину и его дочь отработает 120 часов по решению суда жительница Купино
В социальной сети «Одноклассники», используя личные данные жителя г. Купино (фотографию мужчины), злоумышленница создала от его имени страничку

Мировой судья 2 судебного участка Купинского судебного района Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Купино, 33-летней Натальи Х.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, публично демонстрирующаяся в средствах массовой информации).

В суде установлено, что в марте т.г. Наталья Х., находясь в состоянии опьянения, использовала принадлежащий ей смартфон для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В социальной сети «Одноклассники», используя личные данные жителя г. Купино (фотографию мужчины), злоумышленница создала от его имени страничку. Там она распространила ложные (не соответствующие действительности) сведения о частной жизни потерпевшего, порочащие честь и достоинство, а также его несовершеннолетней дочери.

Вину в преступлении женщина признала в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Судья назначил Х. наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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