За клевету в одноклассниках на мужчину и его дочь отработает 120 часов по решению суда жительница Купино

Через свой смартфон женщина в алкогольном опьянении создала страничку мужчины и опубликовала информацию, порочащую его честь и достоинство, а также его несовершеннолетней дочери.

В социальной сети «Одноклассники», используя личные данные жителя г. Купино (фотографию мужчины), злоумышленница создала от его имени страничку

Мировой судья 2 судебного участка Купинского судебного района Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Купино, 33-летней Натальи Х.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, публично демонстрирующаяся в средствах массовой информации).

В суде установлено, что в марте т.г. Наталья Х., находясь в состоянии опьянения, использовала принадлежащий ей смартфон для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В социальной сети «Одноклассники», используя личные данные жителя г. Купино (фотографию мужчины), злоумышленница создала от его имени страничку. Там она распространила ложные (не соответствующие действительности) сведения о частной жизни потерпевшего, порочащие честь и достоинство, а также его несовершеннолетней дочери.

Вину в преступлении женщина признала в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Судья назначил Х. наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области