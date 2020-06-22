Нельзя сравнивать коронавирус с войной. Мы, слава Богу, все живы, считает Оксана Мокриенко из Бердска

Отец Владимир в черной рясе и черной маске возложил цветы к Вечному огню на мемориале Славы в Бердске. 20 фронтовиков дожили до 75-летия Великой Победы. Ни один из ветеранов не смогл посетить торжественный митинг. Смотрите видео.

Более 3800 жителей города получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

22 июня в день начала Великой Отечественной войны по всей России проходят памятные мероприятия. В этот день жители страны приносят цветы к военным мемориалам, в 12:15 (по Москве)— точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на СССР— проходит общероссийская минута молчания. В 16.15 в Бердске на одну минуту прервалось вещание в эфире телевидения, радио, прекратилась работа касс в торговых центрах.

В Бердске возложение цветов на Мемориале Славы начал мэр города Евгений Шестернин и горожане вспомнили трагические события, произошедшие 79 лет назад, и почтили память не вернувшихся с войны героев. Единицы горожан вместо сотен пришли в парк Победы, чтобы почтить память тысяч наших земляков. Отец Владимир в черной рясе, в черной маске положил несколько гвоздик в память павших на полях самой страшной войны XX века.

20 фронтовиков дожили до 75-летия Великой Победы. Ни один из тех, кто своими глазами видели ужасы кровопролития не смогли посетить торжественный митинг.

Респонденты в интервью «Курьер.Среда.Бердск»зачастую признаются, что пандемия коронавируса для них как война.

— Нельзя сравнивать коронавирус с войной. Мы слава Богу все живы. Война — самое страшное, за четыре года погибли миллионы людей. Сегодня в необычном режиме проходит День памяти и скорби, не так, как всегда. Мы сегодня не привлекаем детей. Спасибо Новосибирскому высшему командному училищу. Их курсанты стоят в карауле и несут гирлянду и производят победные залпы,- сообщила начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко.

Как сообщили ведущие мероприятия к началу Великой Отечественной войны в Бердске проживало более 6000 человек. В начале войны на фронт ушла значительная часть населения Бердска, которые приняли участие в тяжелых битвах под Москвой и при защите Бреста, в прорыве блокады Ленинграда и штурме Берлина. Промышленность в Бердске была переведена на военные рельсы. На сегодняшней территории от БЭМЗа до Красного Сокола, в лесу, располагались запасные стрелковые полки Сибирского военного округа и полк НКВД. Находящийся на территории Бердска сельский аэродром стратегического назначения являлся одной из базовых частей Новосибирской военной школы авиации дальнего действия, где было подготовлено около 4000 летчиков, треть из них учились в Бердске.

Более 3800 жителей города получили медали «За доблестный труд в великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1980 году в память о тех, кто не вернулся с кровавых полей сражений, в день 35-летия дня Победы был открыт Мемориал Славы, где с тех пор зажигают Вечный огонь в память погибших.

Стихотворение «Жди меня» прочитала бердчанка- военнослужащая Новосибирского военного командного училища Нина Сушкина, а песню «В землянке» исполнил Иван Бондаренко.

Автор видео Елена Белоусова