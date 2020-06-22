В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область вышла из «красной зоны» регионов Сибири с самым высоким приростом заболевших на 100 тысяч населения Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 22 июня. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. По состоянию на 22 июня Новосибирская область продолжает улучшать свои показатели в рейтинге по СФО — регион опустился на 6-е место, и вышел из «красной зоны» территорий с самым высоким приростом. Индекс прироста в Новосибирской области составляет 184,7 случаев на 100 тысяч человек. Увеличение на 26,9 пункта, что практически совпадает со значением прошлой недели. Хотя позиция региона в общем рейтинге улучшилась, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остается стабильно высоким — более 100 человек/сутки. В СФО по данным ИЦК на 22 июня, общий показатель составляет 194,6 случая на 100 тысяч человек. Прирост составил 38,2 пункта. Среди федеральных округов РФ Сибирь — на 7-м месте (по убыванию индекса). По данному показателю эпидемическая картина в округе продолжает ухудшаться. Главный прирост дает Республика Тыва. Это «антилидер» в СФО, там на 100 тысяч жителей отмечено уже 1073 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 271,5 пункта. Более того, на 22 июня в Тыве — самый высокий показатель заболеваемости по всей России. Регион лидирует с огромным отрывом: ни один из субъектов РФ не приблизился к порогу даже в 800 случаев на 100 тысяч. Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс, где на 100 тысяч человек — 50 случаев COVID-19. Здесь индекс на 100 тысяч — более чем в 21,4 раза ниже, чем в Тыве. Как и неделю назад, по этому показателю Кузбасс уступает только Крыму (31,8 случая). В России по данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения продолжает расти. За неделю с 16 по 22 июня прирост составил 37,5 пункта, и достигает значения 403,3. Тем не менее, по сравнению с прошлым периодом, прирост еще замедлился. Мировой рейтинг (по статистике Университета Хопкинса на 22 июня): Россия остается на 3-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первое и второе место — как и ранее, у США и Бразилии. 22 июня в РФ официально зафиксировано 592 тысяч 280 случаев коронавирусной инфекции.