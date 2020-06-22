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За госизмену в пользу Украины ФСБ поймала начальника отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова

19:41 22.06.2020 Фото: kursk-izvesti
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В ФСБ подчеркнули, что, «по данным контрразведки, «Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну»

За госизмену в пользу Украины ФСБ поймала начальника отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова
Задержанный Дмитрий Борзенков

Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции по подозрению в госизмене — за передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что, «по данным контрразведки, «Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну». «Ведется следствие», — добавили в спецслужбе, не став приводить дополнительных подробностей.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

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