Собрали деньги девочке на лечение: мошенник заставил мать перевести деньги на свой счет и испарился в Новосибирске

Деньги на оплату лечения ребенка на расчетный счет лечебного учреждения так и не поступили. СК ведет проверку.

В Новосибирской области по материалам СМИ возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о хищении путем обмана денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в городе Новосибирске. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в апреле 2020 года сотрудниками одного из новосибирских благотворительных фондов принимались меры по привлечению денежных средств в качестве благотворительности для оплаты медицинской помощи тяжелобольной малолетней девочке. Получив от сотрудников фонда контактные данные мамы ребенка, так называемый «благотворитель» убедил женщину в намерении предоставить денежные средства для лечения девочки, при этом попросил перечислить на указанный им банковский счет комиссию в размере 70 тысяч рублей. Мама девочки, будучи введенной в заблуждение, перевела на счет мошенника часть денежных средств в размере 15 тысяч рублей. При этом деньги на оплату лечения ребенка на расчетный счет лечебного учреждения так и не поступили.

В настоящее время следователями СК России устанавливается лицо, причастное к хищению денежных средств.

Сотрудники следственного управления по Новосибирской области находятся на связи с пострадавшей семьей, чтобы вовремя оказать любую помощь. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.