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Довела любовь до молотка, а молоток до головы возлюбленной — убил новосибирец даму сердца

20:10 22.06.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Во время ссоры подозреваемый взял молоток и нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове. Умерла.

Довела любовь до молотка, а молоток до головы возлюбленной убил новосибирец даму сердца
16 апреля 2020 года в утреннее время на почве личных неприязненных отношений между сожителями возник конфликт

16 апреля 2020 года около 10 часов в одном из домов в СНТ «Домостроитель» в Колыванском районе Новосибирской области обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан в Первомайском районе Новосибирска. Им оказался 50-летний сожитель потерпевшей.

По версии следствия, 16 апреля 2020 года в утреннее время на почве личных неприязненных отношений между сожителями возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый взял молоток и нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, а подозреваемый с места совершения преступления скрылся. В настоящее время задержанный мужчина допрошен следователем об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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