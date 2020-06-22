Довела любовь до молотка, а молоток до головы возлюбленной — убил новосибирец даму сердца

Во время ссоры подозреваемый взял молоток и нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове. Умерла.

16 апреля 2020 года в утреннее время на почве личных неприязненных отношений между сожителями возник конфликт

16 апреля 2020 года около 10 часов в одном из домов в СНТ «Домостроитель» в Колыванском районе Новосибирской области обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан в Первомайском районе Новосибирска. Им оказался 50-летний сожитель потерпевшей.

По версии следствия, 16 апреля 2020 года в утреннее время на почве личных неприязненных отношений между сожителями возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый взял молоток и нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, а подозреваемый с места совершения преступления скрылся. В настоящее время задержанный мужчина допрошен следователем об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.