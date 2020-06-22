В режиме оффлайн не удалась всероссийская «Минута молчания» в центре Бердска
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В режиме оффлайн не удалась всероссийская «Минута молчания» в центре Бердска

8:09:296/22/2020
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Особой торжественности и скорби по поводу начавшейся 79 лет назад Великой Отечественной войны на главной площади города бердчане не заметили. Даже когда метроном отсчитывал через громкоговоритель секунды Памяти.

— В рамках акции 22 июня в 12.15 по московскому времени (в 16.15 по местному времени) объявляется всероссийская «Минута молчания». Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР, — гласит анонс, предваряющий событие на сайте горадминистрации. — В это время по всей России прерывается вещание в эфире телевидения, радио, кабельных каналов, прекращают работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт и личные автомобили, производство на предприятиях, в тех случаях, где это позволяет технологический цикл.

— Мы просим остановить рутину 22 июня не на четыре года, а всего лишь на минуту, чтобы молча вспомнить героев войны, всех тех, кто стал корнями спокойной жизни, — сказано по поводу сегодняшней «Минуты молчания» в посте группы администрации Бердска ВКонтакте. — В рамках всероссийской акции 22 июня с 16.15 до 16.16 < должен > остановится транспорт Бердска, чтобы жители смогли почтить память участников войны. Найдите в шуме повседневных категорий минуту для памяти и благодарности.

— Призыв администратора в соцсети бердской власти своего отражения не нашёл, — описывает событие всероссийского масштаба в центре Бердска корреспондент издания. — Транспортный поток в районе главной площади города не остановился, не считая машин чиновников на парковке около администрации. Шум «повседневных категорий» — от рёва мопедов юных «байкеров» до грохота скейтов на слаломном треке – сопровождает минуту скорби всероссийского значения.

Привыкнуть к организации и проведению акций подобного масштаба, как это прозвучало в анонсах центральных СМИ и власти, бердчанам ещё предстоит. Как сообщается, сегодняшняя всероссийская «Минута молчания» станет по указу президента традиционной и будет проходить каждое последующее 22 июня ровно в 12.15 по московскому времени.

В этом году на центральной площади Бердска «остановили рутину» и торжественно замерли под голос диктора и отсчёт метронома лишь две мамочки со своими детьми.

Именно это почему-то запомнилось корреспонденту «Свидетеля», наивно полагавшему, что несмотря на пандемию и продолжающуюся самоизоляцию организовать подобную акцию в режиме онлайн технически не представляется возможным. Казалось, что оффлайн для прогуливающихся по улицам бердчан пройдёт как-то более торжественно и пафосно. А не под «рычание» мопедов и грохот от скольжения юных скейтбордистов по треку.

Более торжественно прошла всероссийская «Минута молчания», как оказалось, на Монументе Славы в парке Победы. Из-за отсутствия анонса мы туда опоздали, но успели запечатлеть на фото и полицейский кордон, и кучку чиновников, обсуждавших прошедшую акцию у танка. На главную площадь города они не пришли.

О том, как проходит в этом году в Бердске другая скорбная акция, посвящённая началу Великой Отечественной войны — «Свеча Памяти» — вы можете узнать из информации на сайте горадминистрации. Там уже про онлайн.

 

Источник: svidetel24.info

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    Аноним, 23 июня 2020 3:54:21
    Минуту молчания надо было провести в 4 утра по местному времени.
    И не минуту молчания, а включить сирены на 30 секунд в память о том, как те кому газ продаем, засыпали бомбами сонные города ранним утром и унесли десятки миллионов жизней.
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