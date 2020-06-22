22.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Фасадную плитку бросили на голову 2-летней Николь с балкона два 11-летних мальчика. 4 дня малышка была в коме

20:31 22.06.2020 Фото: НТВ
0

Имена школьников, которые едва не лишили жизни двухлетнего ребенка, известны.


В Московской области подростки сбросили плитку с балкона пятого этажа на маленькую девочку. Двухлетняя Николь четыре дня провела в коме. Сейчас ребенок пришел в себя, но пока не может встать с кровати. Врачи не дают прогнозов даже о сроках реабилитации. Понятно одно — она будет очень долгой, а последствия травмы могут проявить себя через какое-то время, пишет НТВ.

На кадрах с камеры наблюдения можно разглядеть два силуэта — это 11-летние школьники на пятом этаже. Подростки наклоняются и бросают с балкона на тротуар фасадную плитку. В это время возле подъезда гуляла двухлетняя Николь с мамой и тетей. Керамический осколок прилетел точно малышке в голову. Пока мама вызывала скорую, другие шокированные родители побежали в подъезд, рассчитывая поймать подростков. Девочке понадобилось переливание крови. Четыре дня она провела в коме, и лишь накануне пришла в себя.

Людмила Бондаренко, тетя пострадавшей: «Она не ходит, на ноги она встать не может. Причину пока выяснить не можем. <…> Мы понимаем, уголовной ответственности им не будет. Их не посадят. Они видели нас. Целенаправленного бросали, пытались попасть в кого-то».

Имена школьников, которые едва не лишили жизни двухлетнего ребенка, известны. По понятным причинам, следователи их не разглашают. Консьерж хорошо запомнила гостей. Живут хулиганы в другом доме. В тот день пришли якобы к другу.

Ирина Джураева, консьержка: «Соседская консьержка сказала, что грубили. Один говорил, что у него папа полицейский, что он хочет делать, то и будет делать».

Ни уголовная, ни административная ответственность 11-летним метателям плитки не грозит. Отец Ники едва находит слова, вспоминая, что пережил, когда увидел, как дочь с разбитой головой забирает скорая. Добиваться наказания для виновников бессмысленно — они же дети. Лечение и реабилитация дочери полностью ляжет на его плечи.

Денис Рагель, отец: «Нормальные дети должны играть на площадках, а не кидать плитку. Это не первый случай. Женщине попали с балкона кирпичом, в машину попали. Это, возможно, те же дети. Несколько случаев было».

Следователи уже пообщались с виновниками инцидента. В ближайшее время они пригласят на беседу родителей с той и с другой стороны.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как наказать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНельзя сравнивать коронавирус с войной. Мы, слава Богу, все живы, считает Оксана Мокриенко из Бердска
21:13 22-06-2020
Нельзя сравнивать коронавирус с войной. Мы, слава Богу, все живы, считает Оксана Мокриенко из Бердска
Не рыскать глазами: В российской власти происходит постоянная ротация, заявил представитель Кремля
21:06 22-06-2020
Не рыскать глазами: В российской власти происходит постоянная ротация, заявил представитель Кремля
В масках ходить до зимы 2020-2021: COVID-19 никуда не уходит, заявила Голикова
20:51 22-06-2020
В масках ходить до зимы 2020-2021: COVID-19 никуда не уходит, заявила Голикова
За 2 дня: 2 утонули, 9 сломали ноги и руки в ДТП,1 укусила змея, 1 цапнула собака, 1 выпал из окна. И это все - дети
20:43 22-06-2020
За 2 дня: 2 утонули, 9 сломали ноги и руки в ДТП,1 укусила змея, 1 цапнула собака, 1 выпал из окна. И это все - дети
Фасадную плитку бросили на голову 2-летней Николь с балкона два 11-летних мальчика. 4 дня малышка была в коме
20:31 22-06-2020
Фасадную плитку бросили на голову 2-летней Николь с балкона два 11-летних мальчика. 4 дня малышка была в коме
БердскА ночью 23 июня 2020 на Бердск падут туманы
20:13 22-06-2020
А ночью 23 июня 2020 на Бердск падут туманы
Довела любовь до молотка, а молоток до головы возлюбленной - убил новосибирец даму сердца
20:10 22-06-2020
Довела любовь до молотка, а молоток до головы возлюбленной - убил новосибирец даму сердца
Собрали деньги девочке на лечение: мошенник заставил мать перевести деньги на свой счет и испарился в Новосибирске
20:02 22-06-2020
Собрали деньги девочке на лечение: мошенник заставил мать перевести деньги на свой счет и испарился в Новосибирске
Участников организации "Сеть"* суд отправил в колонию Виктор Филинкова - на 7 лет и Юлия Бояршинова на 5,5 лет
19:55 22-06-2020
Участников организации
За госизмену в пользу Украины ФСБ поймала начальника отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова
19:41 22-06-2020
За госизмену в пользу Украины ФСБ поймала начальника отдела УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова