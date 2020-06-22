Фасадную плитку бросили на голову 2-летней Николь с балкона два 11-летних мальчика. 4 дня малышка была в коме



В Московской области подростки сбросили плитку с балкона пятого этажа на маленькую девочку. Двухлетняя Николь четыре дня провела в коме. Сейчас ребенок пришел в себя, но пока не может встать с кровати. Врачи не дают прогнозов даже о сроках реабилитации. Понятно одно — она будет очень долгой, а последствия травмы могут проявить себя через какое-то время, пишет НТВ.

На кадрах с камеры наблюдения можно разглядеть два силуэта — это 11-летние школьники на пятом этаже. Подростки наклоняются и бросают с балкона на тротуар фасадную плитку. В это время возле подъезда гуляла двухлетняя Николь с мамой и тетей. Керамический осколок прилетел точно малышке в голову. Пока мама вызывала скорую, другие шокированные родители побежали в подъезд, рассчитывая поймать подростков. Девочке понадобилось переливание крови. Четыре дня она провела в коме, и лишь накануне пришла в себя.

Людмила Бондаренко, тетя пострадавшей: «Она не ходит, на ноги она встать не может. Причину пока выяснить не можем. <…> Мы понимаем, уголовной ответственности им не будет. Их не посадят. Они видели нас. Целенаправленного бросали, пытались попасть в кого-то».

Имена школьников, которые едва не лишили жизни двухлетнего ребенка, известны. По понятным причинам, следователи их не разглашают. Консьерж хорошо запомнила гостей. Живут хулиганы в другом доме. В тот день пришли якобы к другу.

Ирина Джураева, консьержка: «Соседская консьержка сказала, что грубили. Один говорил, что у него папа полицейский, что он хочет делать, то и будет делать».

Ни уголовная, ни административная ответственность 11-летним метателям плитки не грозит. Отец Ники едва находит слова, вспоминая, что пережил, когда увидел, как дочь с разбитой головой забирает скорая. Добиваться наказания для виновников бессмысленно — они же дети. Лечение и реабилитация дочери полностью ляжет на его плечи.

Денис Рагель, отец: «Нормальные дети должны играть на площадках, а не кидать плитку. Это не первый случай. Женщине попали с балкона кирпичом, в машину попали. Это, возможно, те же дети. Несколько случаев было».

Следователи уже пообщались с виновниками инцидента. В ближайшее время они пригласят на беседу родителей с той и с другой стороны.